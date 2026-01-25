Spektakl Buč Kesidija u Areni: Iznenađenje večeri bila je i naša pjevačica koja ljubi jednog člana benda

Buč Kesidi su rasprodanim koncertom u zagrebačkoj Areni pred 8000 ljudi potvrdili status najvećeg rock benda nove generacije u regiji i učvrstili svoju poziciju na glazbenom tronu.

Da je riječ o regionalnom glazbenom fenomenu moglo se naslutiti od samih početaka karijere kada se bend strelovitom brzinom prometnuo u najveće mlado regionalno indie rock ime.

Koncert u zagrebačkoj Areni bez sumnje označio do sada najveću stepenicu i krunu u dosadašnjoj karijeri ovog dvojca.

"Sve djeluje nestvarno. I dalje ne možemo vjerovati što se sinoć desilo. Hvala vam, divni ljudi, što ste nam omogućili da ostvarimo san. Hvala što slušate našu glazbu i hvala za sve suze i zagrljaje koje smo podjelili nakon naše prve Arene. Ovo nije kraj, tek smo počeli. Zajedno. Volimo vas", opisali su iz benda.

Buč Kesidi redovito pričaju jezikom generacije što im je zavrijedilo horde fanova u regiji, a njihova snaga i neviđena euforija se itekako vidjela u Areni. Zoran Zarubica (bubnjevi, vokal) i Luka Racić (gitara, vokal) od samog stupanja na scenu bili su praćeni vriskom publike, a dvojac je od početka dao do znanja da će ovo biti večer u kojoj će dati apsolutno sve što imaju. Od jakih singlova do skrivenih aduta kroz ukupno više od 30 pjesama Buč Kesidi su pokazali zašto su na glazbenom tronu regije.

Večer su otvorili uz "Moderne veze" s novog albuma, a nastavili s "Euforija", "Trebaš mi", "Posle plakanja" i pjesme "Laž". Dečki su pokazali da su krenuli jako, a onda je bilo vrijeme za prve goste večeri. Pop punk trio Luzeri uz Buč Kesidi su izveli zajednički singl "Kamikaze", da bi trio nastavio sa svojim hitovima "Blank face" i "Hihgschool crush". Buč Kesidi nastavili su galopirati kroz večer s pjesmama "Kafe aparat", "Draga?", kao i "Skupi snagu" te "I dalje ti nedostaje", a na scenu je potom stupio osječki glazbenik z++, koji je izveo svoje "Sedmo nebo" i "Dijamanti". Niz pjesama koje fanovi pjevaju zajedno s bendom Buč Kesidi su nastavili uz "Pusti da gori", "Tiho" i "Kasno je" dok je apsolutna euforija vladala Arenom.

Dodatno zapalivši atmosferu na scenu je stupio i veliki Vojko V koji je i izveo singlove "Klub" i "Ne može". Buč Kesidi su nastavili s hitovima "Curimo po asfaltu" i "Subota", a pojačanje su dobili uz maskiranog repera Devita koji je s Nadiom izveo svoje pjesme "Amsterdam" i "Ego". Ne spuštajući intenzitet bend je dodavao singlove "Suze u očima", "Nebitna (...ne mogu da)" i "Idemo do hodnika" na svoju setlistu, a kao još jedni gosti pridružili su im se i slovenski Joker Out na singlu "Bluza". Večer u Areni je kulminirala megahitovima "Nedjelja ujutru", "Tužne ljubavi" i "Đuskanje ne pomaže" s tridesetak fanova koji su pohrlili na pozornicu.

Sinoćnji nastup u Areni trijumfalno su otvorili i gosti koji su uveli u atmosferu za večer. Jedna od naših najuspješnijih mladih kantautorica Nika Turković s bendom je izvela pjesme sa dva hvaljena albuma "11" i "Brze suze". Nika je inače u vezi sa članom benda, Zoranom Zarubicom.

Večer je obilježio i još jedan glas generacije, IDEM koji iznova dokazao zašto je jedan od najtraženijih regionalnih izvođača.

Karijeru dvojca Buč Kesidi obilježava niz nastupa na najvećim festivalskim i koncertnim pozornicama, rasprodane turneje i stadioni, tri albuma koji su redovito završavali na listama najboljih i najprodavanijih izdanja.

Samo u Zagrebu Buč Kesidi je pet puta rasprodao dvorište ALU, sedam puta klub Sax i jednom stadion Šalata, a koncert u zagrebačkoj Areni samo je još jedna potvrda fenomenu pančevačkog dvojca i njihovoj velikoj privrženosti s ovdašnjom publikom.

Kako sami kažu i dalje su na početku karijere, čime je njihov sinoćnji nastup još više dobio na težini. Mnogima nedostižna dvorana, Arena je kao najveća stepenica dosadašnje karijere bez sumnje ustoličila Buč Kesidi na regionalnom glazbenom tronu, a sudeći po sinoćnjem nastupu ovaj dvojac je stvoren za obaranje rekorda.

