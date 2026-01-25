Albina više ne izgleda ovako! Svoj zaštitni znak zamijenila je nečim potpuno novim

Albina Grčić više nije platinasta plavuša, već je iznenadila novom, vatreno narančastom bojom kose.

Pjevačica Albina Grčič koju smo navikli viđati kao prepoznatljivu plavušu potpuno je iznenadila svoje pratitelje novom bojom kose!

Jedan frizerski studio otkrio je da je upravo uredio njezinu kosu, transformirajući klasičnu plavu u vibrantnu narančastu, ginger nijansu.

Na novim fotografijama pjevačica izgleda skroz drugačije s dugom, sjajnom kosom u toplim tonovima narančaste koja joj daje potpuno novi vizual, odmičući se od plave koja je godinama bila njen zaštitni znak.

Narančasti ton, koji nekima priziva retro vibracije, savršeno joj pristaje uz svjetliju put i naglašava oči, što su mnogi komentatori odmah primijetili ispod objava frizera.

Kako vam se sviđa Albinina nova boja kose? Predobro joj stoji!

Albina Grčić Foto: In Magazin

Albina Grčić Foto: Vedran Peteh / CROPIX

Inače, Albina je svoj život posvetila vjeri, a više o tome možete pročitate OVDJE.

Albina Grčić - 1 Foto: PR

O svemu je pričala i za naš IN magazin. Više detalja pronađite OVDJE.

''Meni je fascinantno jer se o tome piše kao da ja u životu nogom nisam kročila u crkvu, zato je meni to sve skupa onako, rekla bih, čak i smiješno. Ali dok god se daje prostora takvim stvarima, ja se ne bunim. Neka pišu slobodno. To je nešto predivno i ja ću to raditi dok god mogu i dokle god imam talenta da posvjedočim, na neki način'', rekla je svojedobno.

