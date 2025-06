Albina o svom novom poglavlju života: ''Dok god se daje prostora takvim stvarima, ja se ne bunim''

Foto: In Magazin

Vodimo vas u Split, na spektakularno otvorenje plaže Žnjan, gdje se okupilo desetak tisuća ljudi. Među njima je bio i naš Gordan Vasilj, kojem su domaće glazbene zvijezde u backstageu otkrile brojne zanimljivosti iz privatnog života.

Nakon gotovo 27 godina čekanja, Splićani su dočekali novouređenu plažu Žnjan. Plato veličine 31 nogometnog igrališta s nizom sportskih i zabavnih sadržaja oduševio je više od 10 tisuća okupljenih Splićana i njihovih gostiju.

''Dolaze mi mater i sestra iz Brazila i napokon imam gdje voditi malenu sestru od osam godina. Ima se gdje igrati i lijepo kupati i jedva čekam to s njom proći, svaki detalj. Svaka čast, falilo nam je ovo'', kaže Ana Uršula Najev.

''Moram reći da je genijalno, stvarno toliko impresivno, i ja kao jedan Riječanin moram reći da sam užasno ljubomoran na to što Split ima'', govori Marko Tolja.

''Živim tu 200 metara iznad, svaki dan se spustim i šetam. Predivno je, kao da nismo u Hrvatskoj, kao da smo u Americi. Svjetski, a naše'', kaže Marino Jakobić.

Vrhunac četverosatnog programa divne splitske noći bio je koncert pod vodstvom Ante Gele, a najveće ovacije dobila je naša glazbena diva Zorica Kondža, koja uskoro ide na zasluženi godišnji odmor od koncerata.

''S obzirom na to da sam se malo kupala prošlo ljeto, boli me kičma non-stop. Jedva čekam zaplivati leđno, ali da bi se to dogodilo i da bih malo duže uživala u moru, morat ću tamo negdje iza Velike Gospe uzeti pauzu od svirki i odmarati na Hvaru'', govori Zorica Kondža.

Sjajno raspoloženu publiku raspjevao je i Goran Karan, kojem su te večeri emocije bile podijeljene.

''Danas je jedan lipi dan – jednom sinu rođendan. Ivane, sretan rođendan! Ali otišao mi je jedan dragi prijatelj, Ivica, zubar s Bačvica, pa ćemo njemu jednu pismu posvetiti večeras'', kaže Goran Karan.

Tajči, koja je na Žnjanu zabljesnula u kreaciji Ivana Friščića, pohvalila nam se uspjehom svojeg najmlađeg sina koji je snimio kratkometražni film.

''Zadnju scenu će snimiti ovdje na moru. Film koji je stvarno prekrasan i emotivan, a radi se o Hrvatskoj. Oh my God.''

Naša eurovizijska predstavnica iz 2021., Albina, koja se u posljednje vrijeme potpuno okrenula duhovnoj glazbi i postala članica vokalno-instrumentalnog sastava VIS Veritas, kaže da nije isključiva po pitanju pop glazbe.

''Meni je fascinantno jer se o tome piše kao da ja u životu nogom nisam kročila u crkvu, zato je meni to sve skupa onako, rekla bih, čak i smiješno. Ali dok god se daje prostora takvim stvarima, ja se ne bunim. Neka pišu slobodno. To je nešto predivno i ja ću to raditi dok god mogu i dokle god imam talenta da posvjedočim, na neki način'', kaže Albina.

Marko Tolja stigao je u grad podno Marjana u pratnji svojih sinova, a na pitanje planira li proširiti četveročlanu obitelj – odgovara.

''Gotovo. Butiga je zaprta, nema više. Imam 41 godinu i ne planiram imati više djece, tako da, ženo – nadam se da si čula.''

Duet ''Straciatella'' s Antom Cashom donio je Domenici novi nadimak, pa je imotski reper dao tiskati plakate s njezinim likom na kojima piše Nediljka.

''Imam novo umjetničko ime (smijeh). Toliko sam se nasmijala jer sam mislila da nema šanse da to mogu napraviti, ali kad sam vidjela da je moguće – mislim da definitivno treba napraviti neki alter ego i stvoriti cijelu novu osobu, Nediljku, koja će onako biti po dalmatinskim feštama. Nešto tako mora biti. Tako mi zvuči – Nediljka.''

Mia Dimšić ove godine obilježava 10 godina karijere, tijekom kojih je uspjela sačuvati svoj privatni život daleko od očiju javnosti.

''Da sad postoji negdje trag u medijima o tome – sama ta pomisao mi je nekako nelagodna i odmah sam to htjela čuvati koliko mogu. Nije da se išta od ičega skrivam, ali samo ne donosim na stol ako netko baš ne kopa po nečemu.''

A Damir Kedžo je zbog uloge ostao bez brade.

''Obrijao sam se jer sam morao – glumio sam u riječkom HNK ulogu Tonya iz mjuzikla Priča sa Zapadne strane. On ima 18 godina, a '50-ih se brada baš nije nosila, tako da su mi rekli: ''Za premijeru ćeš se obrijati, je li tako?’ Ja kažem: ‘A hoću, što da radim.'' Zbilja sam se osjećao kao da imam 18 godina – par dana.''

Otvorenje Žnjana nisu propustile ni novosadske Frajle, koje Split smatraju svojim drugim domom.

''Ja najavljujem – ja hoću ovdje živjeti, ja ću se preseliti, tako da smo domaće već ovdje. Mnoge naše pjesme su nastale u Splitu – kroz cijelu našu karijeru, i kad je bilo dobro i kad nije. Mislim da more liječi sve'', kaže Jelena Buča.

Alen Nižetić ovih dana, nakon čak pet godina, napokon objavljuje novu pjesmu.

''Pjesma se zove Ono što se ljubav zove, napokon nova pjesma, spot je pri kraju. Pjesma je srednjeg tempa, jedan dalmatinski Nashville.''

A grupa Cambi 4. listopada sprema se na prvi pohod na Lisinski.

''Dijelimo koncert s Giulianom – to moram naglasiti. Tu su nam i gosti: Neno Belan, Ićo Sikirić i Đani Stipaničev.''

Jedno je sigurno – splitski Žnjan već ovog ljeta postaje jedna od najtraženijih razglednica hrvatske turističke ponude.

