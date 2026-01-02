Aleksandra Prijović eksluzivno za IN magazin se raspričala o braku: ''Jako sam sretna''

Zagreb je na izmaku stare godine zagrijala regionalna zvijezda Aleksandra Prijović. Pjevačica se vratila u grad u kojem je postavljala rekorde svojom uspješnom turnejom "Od istoka do zapada". Našem Dini Stošiću ekskluzivno je otkrila kako su ona i suprug Filip odabrali ime kćerkici, kako se snašao sin Aleksandar u ulozi starijeg brata te s kim se od hrvatskih kolega čula uoči dočeka.

Nakon povijesno uspješne turneje "Od istoka do zapada", kojom je ispisala novo poglavlje na regionalnoj glazbenoj sceni, Aleksandra Prijović vratila se u Zagreb i priredila koncert za pamćenje – savršen završetak 2025. godine.

"Jako lijepe uspomene kada je Zagreb u pitanju. Jako sam sretna što sam danas opet ovdje i radujem se ovom nastupu, s obzirom na to da je nešto drugačije što do sada nismo radili. Sigurna sam da će publika biti danas zadovoljna i da ćemo se jako lijepo provesti", rekla je Aleksandra uoči nastupa.

Osim po glazbenim uspjesima, protekla godina ostat će joj u posebnom sjećanju zbog rođenja kćerkice Arije.

"Filip je odabrao ime, meni se jako svidjelo. A Aki ju je jako lijepo prihvatio, jako je pažljiv, brižan prema njoj, tako da sam jako sretna što je tako, jer rekli su mi kako to zna biti kada dođe drugo dijete, ali je on baš dobar, dobar prema njoj, divan."

Galerija 2 2 2 2 2

Aleksandra Prijović - 5 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity "Još ga volim!" Zvijezda Titanica o bivšoj ljubavi koja joj je bolna rana još od tinejdžerskih dana

Kad je riječ o promjeni pelena, tata Filip, kako kaže pjevačica, bez problema preuzima odgovornost: "Radio je s Akijem, radi i sada, tako da tu nema problema."

Nakon velikog uspjeha s albumom "Devet života", Aleksandra najavljuje nove pjesme, ali zasad bez velike turneje.

Aleksandra Prijović - 4 Foto: In Magazin

"Za sada neće biti turneje, sada ćemo imati, da kažem, koncerte i nastupe kao što sam imala nekada, prije svih arena. Polako, turneja je bila jako uspješna, nećemo nigdje žuriti. Ja pripremam novi album koji je pri kraju, ali tek trebam snimati spotove."

Aleksandra se posebno zbližila s hrvatskom glazbenom scenom, a jedno od najčvršćih prijateljstava je s Jelenom Rozgom.

Aleksandra Prijović - 1 Foto: In Magazin

Aleksandra Prijović - 2 Foto: In Magazin

"Jučer mi je pisala, mi se često čujemo i Jelena je uvijek tu da se javi, i ja njoj, i da podržimo jedna drugu. Želim joj puno sreće večeras, znam da će razvaliti, kao i uvijek", poručila je s osmijehom.

Zagreb i Aleksandra očito dijele posebnu glazbenu povezanost, a kako stihovi postaju dio publike, postaje jasno – neke se pjesme, ali i neki gradovi, jednostavno ne zaboravljaju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Crnogorska zvijezda u najljepšem zagrljaju, obiteljska fotka s kćerima raznježila je pratitelje

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bombastično izdanje s čipkom Meri Goldašić raspametilo pratitelje: "Brutalna od glave do pete!"

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura dočekala Novu godinu s Trumpom! Lijepa Zadranka sve iznenadila društvom u kojem se našla

Pogledaji ovo Celebrity Teške optužbe protiv Willa Smitha šokirale javnost, u tijeku je sudski proces