Pretraži
uspjeh našeg filma

Što je sve obilježilo 2025. godinu? Oprostili smo se od obožavanih glazbenih zvijezda

Piše Davor Garić/E.G., 01.01.2026 @ 21:53 inMagazin komentari
In Magazin: Godišnji pregled - 1 In Magazin: Godišnji pregled - 1 Foto: In Magazin

Godina za pamćenje! Oprostili smo se od obožavanog Halida, svjetska glazbena zvijezda postaje hrvatska snaha, a Hrvatska je ostavila trag i na dodjeli Oscara.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Darijo Srna čestitao Novu godinu obiteljskom fotografijom
privukli pažnju
Kako izgledaju djeca Darija Srne? Bivši kapetan Vatrenih podijelio njihovu rijetku fotku!
Što je sve obilježilo 2025. godinu?
uspjeh našeg filma
Što je sve obilježilo 2025. godinu? Oprostili smo se od obožavanih glazbenih zvijezda
Novoj TV sedam nominacija za nagradu Zlatni studio
glasovanje je u tijeku
Čak sedam nominacija za nagradu Zlatni Studio za Novu TV!
Kviz o filmu ''Ljubav i praznici''
božićna čarolija
Idu li ljubav i praznici uvijek jedno uz drugo? Provjerite u kviz o blagdanskom hitu
Godina za pamćenje! Pregled ljudi i događaja koji su obilježili 2025. u Hrvatskoj
"puno rošada"
Godina za pamćenje! Pregled ljudi i događaja koji su obilježili 2025. u Hrvatskoj
Antonija Rittuper intervju, nakon završetka natjecanja u showu MasterChef
''žao mi je što publika nije...''
Antonija objasnila situaciju iz MasterChefa koja je izazvala brojne reakcije: ''Svatko ima svoje mišljenje...''
Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Znaš, kad mi frendice kažu, 'brate mili, nisi nikad spavala, a tek sad''
progovorila i o Nenadu
Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Kad mi frendice kažu nisi nikad spavala, a tek sad...''
Otto Grundman, intervju nakon finala showa MasterChef
došao kraj avanture
Otto Grundmann nakon finala MasterChefa otkrio nam je svoje planove za budućnost!
Vedrana Rudan komentirala zabranu Thompsonova koncerta u Areni Zagreb
osvrnula se i na bulja
Slučaj Thompson u fokusu nove kolumne Vedrane Rudan: ''Neka pjeva gdje hoće...''
Franka Batelić i Vedran Ćorluka proslavili Novu godinu u New Yorku
bez velike pompe
Franka i Ćorluka otkrili gdje su dočekali Novu godinu, izgledalo je baš posebno
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Teška nesreća u Koprivnici: Jedna osoba smrtno stradala, dvoje ozlijeđenih
Očevid u tijeku
Strašna nesreća na Novu godinu: Sletjeli s ceste i zabili se u drvo, jedna osoba poginula
FOTO Deseci mrtvih i stotinu ozlijeđenih u eksploziji na poznatom skijalištu: "Ovakva tragedija se rijetko viđa"
Tragedija u Švicarskoj
FOTO Mladi nogometaš među ozlijeđenima. Tinejdžer svjedočio strašnim scenama buktinje: "Lica su nekima potpuno nestala, kao u hororu"
Djevojka (15) oteta dok je šetala psa: Otac locirao njezin mobitel i spasio je, poznato što se dogodilo
užas u SAD-u
Djevojka (15) oteta dok je šetala psa: Otac locirao njezin mobitel i spasio je, poznato što se dogodilo
show
Antonija Rittuper intervju, nakon završetka natjecanja u showu MasterChef
''žao mi je što publika nije...''
Antonija objasnila situaciju iz MasterChefa koja je izazvala brojne reakcije: ''Svatko ima svoje mišljenje...''
Otto Grundman, intervju nakon finala showa MasterChef
došao kraj avanture
Otto Grundmann nakon finala MasterChefa otkrio nam je svoje planove za budućnost!
Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Znaš, kad mi frendice kažu, 'brate mili, nisi nikad spavala, a tek sad''
progovorila i o Nenadu
Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Kad mi frendice kažu nisi nikad spavala, a tek sad...''
zdravlje
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
zabava
Napravila francusku za cijelu obitelj, a onda su vidjeli kako je priprema
Dosjetljivo
Napravila francusku za cijelu obitelj, a onda su vidjeli kako je priprema
Mislili da im je netko pod prozorom potpalio vatromet pa se šokirali kad su vidjeli o čemu je riječ
Usred noći
Mislili da im je netko pod prozorom potpalio vatromet pa se šokirali kad su vidjeli o čemu je riječ
Ljude prestrašila scena iz morskih dubina! Pogledajte prapovijesno biće koje se odjednom pojavilo
U sekundi se pojavio
Ljude prestrašila scena iz morskih dubina! Pogledajte prapovijesno biće koje se odjednom pojavilo
tech
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Upozorenje znanstvenika
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Kinezi od Nvidije naručili preko 2 milijuna čipova: Američka tvrtka u pregovorima o povećanju proizvodnje
Trljaju se ruke
Kinezi od Nvidije naručili preko 2 milijuna čipova: Američka tvrtka u pregovorima o povećanju proizvodnje
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Super pametan materijal
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
sport
Policija potvrdila uzrok tragične nesreće Antonyja Joshue: Posljedice teže nego što se isprva mislilo
Kraj karijere?
Policija potvrdila uzrok tragične nesreće: Joshuine ozljede teže nego što se isprva mislilo
Od Zlatne lopte do ratišta: Legenda uzela oružje u ruke zbog Rusije
Nevjerojatna priča
Na današnji dan osvojio Zlatnu loptu, a sad se bori protiv Rusije
Gabon ugasio nogometnu reprezentaciju zbog debakla: Aubameyanga uklonili
kakav kaos!
Gabon ugasio nogometnu reprezentaciju zbog debakla: Predsjednik uklonio Aubameyanga
tv
Vrhunska zabava uz glazbene hitove i omiljene "Kumove" na Novoj TV
I GODINA NOVA
Vrhunska zabava uz glazbene hitove i omiljene "Kumove" na Novoj TV
MasterChef: Otto Grundmann u intervjuu za novatv.hr nakon finala MasterChefa
SVE BI PONOVIO!
Emotivan Otto iskreno progovorio nakon napetog finala: "Najveći su problem bili ljudi!"
MasterChef: Otto vam poručuje: "Večeras nemate ništa pametnije za raditi!" Ztao ne propustite veliko finale!
JOŠ MALO!
Otto vam poručuje: "Večeras nemate ništa pametnije za raditi!" Zato ne propustite veliko finale!
putovanja
Prvi ovogodišnji: Kviz općeg znanja za one koji su preživjeli slavlje
15 pitanja
Prvi ovogodišnji: Kviz općeg znanja za one koji su preživjeli slavlje
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Važna poruka
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
novac
Ovi glazbenici su najviše zaradili u 2025. godini
U zbroju 1,9 milijardi dolara
Ovi glazbenici su najviše zaradili u 2025. godini
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu
Retro klasik
Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu
lifestyle
Značenje imena prve bebe rođene u 2026. godini
DIVNO!
Prva beba u 2026.: Značenje imena koje je svojoj kćerkici dao pjevač Marko Škugor
Kombinacija Jelene Rozge na novogodišnji nastup u Sarajevu
TOPLO IZDANJE
Dobitna kombinacija Jelene Rozge za nastup u Sarajevu - dolčevita je sjajna, hlače fantastične
Bluze i košulje na sniženju
IDEALNA PRILIKA
15 košulja i bluza na sniženju s kojima ćete podizati svaku vašu kombinaciju
sve
Značenje imena prve bebe rođene u 2026. godini
DIVNO!
Prva beba u 2026.: Značenje imena koje je svojoj kćerkici dao pjevač Marko Škugor
Kombinacija Jelene Rozge na novogodišnji nastup u Sarajevu
TOPLO IZDANJE
Dobitna kombinacija Jelene Rozge za nastup u Sarajevu - dolčevita je sjajna, hlače fantastične
Antonija Rittuper intervju, nakon završetka natjecanja u showu MasterChef
''žao mi je što publika nije...''
Antonija objasnila situaciju iz MasterChefa koja je izazvala brojne reakcije: ''Svatko ima svoje mišljenje...''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene