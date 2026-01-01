Što je sve obilježilo 2025. godinu? Oprostili smo se od obožavanih glazbenih zvijezda

Godina za pamćenje! Oprostili smo se od obožavanog Halida, svjetska glazbena zvijezda postaje hrvatska snaha, a Hrvatska je ostavila trag i na dodjeli Oscara.

Protekla godina ostat će u znaku odlaska pjevača kojeg je obožavala cijela regija. Halid Bešlić preminuo je u 72. godini u listopadu.

Njegova karijera trajala je više od 40 godina, a znao je reći da bi u njoj promijenio samo jednu stvar.

"Školovao bih se u muzičkom pravcu. Ne bih učio onako u hodu i oslonio se na inteligenciju", rekao je jednom prilikom kralj narodne glazbe za IN magazin.

Pokopan je na gradskom groblju Bare, a mnogi obožavatelji su ga cijenili kao glazbenika i kao čovjeka.

Čuvena domaća diva osebujnog glasa Gabi Novak napustila nas je početkom kolovoza, a njezin sin Matija Dedić preminuo je dva mjeseca ranije. Oprostili smo se i od legendarnog Ćire Gašparca. Svi su ovi umjetnici ostavili neizbrisiv trag.

Možda zvuči nevjerojatno, ali hrvatski film je briljirao 2025. godine. Film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" Nebojše Slijepčevića bio je nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg kratkometražnog filma, što je najveće priznanje u povijesti našeg filma.

Hrvati su bili oduševljeni i zbog činjenice da će jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice Taylor Swift postati hrvatska snaha. Naime, njezin budući suprug, igrač američkog nogometa Travis Kelce i njegov brat Jason u svojem su podcastu u razgovoru s košarkašicom Caitlin Clark još u siječnju otkrili da su porijeklom Hrvati.

Zaruke su pale u kolovozu, a šukundjed Travisa Kelceja bio je George, zapravo Juraj Štajduhar iz Velih Draga u općini Brod Moravice.

U protekloj godini ni zvijezde nisu skrivale nezadovoljstvo visokim cijenama apsolutno svega u Lijepoj našoj. Ljetovanje na hrvatskoj obali za mnoge je postalo nedostižan san.

"Imam obitelj u Italiji koja mi govori da smo postali preskupi, tako da mislim da će se zaista sve više stranaca okrenuti recimo Albaniji", poručio je Marco Cuccurin, dok je Dino Jelusić rekao: "Znam da je Bali puno jeftiniji od Zagreba, onda možete zamisliti koliko je jeftiniji od obale."

Što je još obilježilo godinu na izmaku, pogledajte u prilogu.

