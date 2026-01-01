Godina za pamćenje! Pregled ljudi i događaja koji su obilježili 2025. u Hrvatskoj

Vrijeme je da rezimiramo godinu iza nas. Od Thompsonova svjetskog rekorda koji je ušao u povijest do ljubavnih vratolomija Maje Šuput koje smo pratili mjesecima. To je samo djelić uzbudljivih dogodovština u Lijepoj Našoj. Naš Davor Garić napravio je listu ljudi i događaja koji su obilježili 2025-u.

Godina od koje smo se oprostili bila je puna događaja koji su na ovaj ili onaj način obilježili naslovnice.

I da ste živjeli ispod kamena ili na nekom brdu čuvali ovce, daleko od civilizacije, znali biste koji je najspominjaniji glazbeni događaj u Hrvata u 2025. godini. Lavinu je pokrenula nominacija za Porin, a kulminiralo koncertom za pola milijuna ljudi.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja službeno je ušao u povijest kao najveći koncert na svijetu prema broju prodanih ulaznica, što ga čini povijesnim događajem u glazbenoj industriji otkad je svijeta i vijeka.

Domaći showbizz šokirala je i Maja Šuput, nakon što je u lipnju objavila da se razvodi. Maja i Nenad Tatarinov vjenčali su se 2019., a dvije godine kasnije rodio se Bloom. No Majino je srce sreću pronašlo u šarmantnom Dalmatincu Šimi Elezu.

"Puno rošada u mom životu se dogodilo i jako je bilo veselo", ispričala je Maja, poručivši kako godinu ocjenjuje s ocjenom 100.

Skandali su sastavni dio showbusinessa, a znaju to dobro i organizatori izbora za Miss Universe, pa je taj izbor bino rasadnik skandala svih vrsta. Od javnog vrijeđanja kandidatkinja do optužbi da je sve namješteno. Hrvati su ipak ponosni jer je naša predstavnica Laura Gnjatović sve šarmirala karizmom i visinom.

Gnjatović je uspjela zaintrigirati domaću i svjetsku javnost kao rijetko koja hrvatska predstavnica od devedesetih. Iako su joj mnogi predviđali pobjedu ili neku od lenta, lijepa Zadranka s dubrovačkom adresom uspjela je ući u Top 30.

Knjiga Simone Mijoković je uzburkala domaću javnost. Ovisnost, bulimija, pobačaj, svijet slave i prostitucije, o svemu je ovome, ali i drugim teškim temama progovorila u svojoj knjizi. Opisala je potresne priče iz svoje prošlosti, ali i put preobraćenja.

A 2025. godina bila je itekako važna i za Novu TV. Proslavili smo 25 godina uspješnog rada, a mnogi poznati Hrvati pohvalili su se kako su njihovi televizijski uređaji uvijek namješteni na program Nove TV.

Već četvrt stoljeća Nova TV je sinonim za televiziju koja najbolje poznaje svoju publiku te njezine želje, emocije i navike.

Što je sve obilježilo 2025., pogledajte u prilogu.

