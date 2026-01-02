Ljubavni pregled stranih zvijezda: Tko se skrasio, a tko je rekao zbogom?

Ljubav u svijetu slavnih nikad ne ide utabanim stazama. Tako su u godini za nama jedni izrekli sudbonosno "da", drugi ljubavi rekli zbogom, a treći svoju ljubav okrunili dolaskom prinove. Koja su vjenčanja tjednima punila naslovnice, o kojim se romansama šaptalo po holivudskim kuloarima, a koji su rastanci iznenadili i najveće obožavatelje, zna naš Luka Jurkijević.

Oscar Wilde jednom je rekao da je život bez ljubavi poput vrta bez sunca. Za mnoge slavne osobe 2025. godina bila je upravo suprotno – puna emocija, novih početaka, ali i neočekivanih krajeva.

Jedno od najblještavijih vjenčanja godine zasigurno je ono Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. Multimilijarder i njegova odabranica rekli su "da" na ceremoniji ispunjenoj holivudskim zvijezdama, nepoznatim bogatašima i glamuroznim izdanjima. Prije velikog dana Lauren je nakratko otputovala u svemir, a nakon svadbe par je medeni mjesec proveo na hrvatskoj obali.

"Morala sam se vratiti. Udajem se! Da nisam došla, bilo bi mi jako krivo," rekla je Lauren.

U znatno intimnijem tonu, Selena Gomez i Benny Blanco svoju su ljubav okrunili brakom, čime je pjevačica definitivno zatvorila poglavlje s Justinom Bieberom.

"Radije bih da netko kaže kako sam odradila očajan posao nego da se govori o mom privatnom životu. Zato sam jako ponosna," poručila je Selena.

A ako je vjerovati glasinama, neobičan par godine bili su Pamela Anderson i Liam Neeson, čija je kemija na setu filma Goli pištolj pokrenula lavinu nagađanja, iako su oboje romansu demantirali.

"Ona je posebna žena," rekao je Liam. Pamela je dodala:

"Odigrali smo sve ozbiljno, nadamo se da će to ljudi uživati gledati jer su okolnosti bizarne. I smiješne."

Ljubav nije mimoišla ni Duu Lipu, koja je tijekom ljeta potvrdila zaruke s glumcem Callumom Turnerom. Iako ne žure s planovima za vjenčanje, Holivud šuška da bi Callum mogao postati novi James Bond.

Na popisu novih ljubavi našli su se i Harry Styles i Zoe Kravitz, no Zoe ostaje suzdržana kad su zaruke u pitanju.

"Postoji toliko stvari koje žene moraju raditi ili se od njih očekuje da rade, a koje su toliko normalizirane da o njima ni ne govorimo. Htjela sam istražiti složenost i apsurdnost toga."

2025. bila je i godina baby booma – Rihanna i ASAP Rocky dobili su treće dijete, djevojčicu Rocki Irish Mayers.

"Osjećaj je nevjerojatan. Došlo je vrijeme da pokažemo ljudima na čemu smo radili, i sretan sam što su svi sretni zbog nas – jer mi svakako jesmo," rekao je reper.

Četvrto dijete stiglo je u dom Enriquea Iglesiasa i Anne Kurnjikove, a glumica Jennifer Lawrence postala je mama po drugi put. Glumac Kelsey Grammer, zvijezda serije Frasier, postao je otac po osmi put – u 70. godini života!

No, nije sve bilo u znaku ljubavi. Nakon 19 godina braka, Nicole Kidman i Keith Urban odlučili su krenuti svatko svojim putem.

"Ne bih ni postojao bez svoje supruge. Bila mi je inspiracija za ovu nagradu i posvećujem je njoj," rekao je Keith – ironično, nedugo prije objave razvoda.

Slična sudbina zadesila je i Katy Perry i Orlanda Blooma, koji su prekinuli nakon desetljeća veze. Katy je već krenula dalje – navodno je u vezi s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom.

"Osjećam se nevjerojatno povezano s ljubavlju. Ova mi je životna faza pokazala koliko ljubavi zapravo imam u sebi i koliko je mogu dati, ali i koliko sam voljena," rekla je Katy.

Što će donijeti 2026., tek ćemo vidjeti – ali jedno je sigurno: kada je riječ o ljubavi, slavne osobe nikada ne miruju.

