Thompsonova kći služi vojni rok! Dolazi li pjevač na svečanu prisegu?

Dok traje novi ciklus vojnog roka, pažnju javnosti privukla je vijest da se među ročnicima našla i kći jednog od najpoznatijih domaćih pjevača.

Među 800 mladih koji su 9. ožujka započeli s dvomjesečnim temeljnim vojnim osposobljavanjem nalazi se i Diva Marija Perković, kći pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Novi ciklus obveznog vojnog roka započeo je početkom ožujka, a obuka se provodi u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Najveći broj ročnika, njih 400, smješten je upravo u požeškoj vojarni, dok je po 200 ročnika raspoređeno u Slunj i Knin.

Diva Marija Perković - 4 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Prema podacima Ministarstva obrane, od ukupno 800 ročnika, njih 446 prijavilo se dobrovoljno, među kojima su i 82 žene, dok su preostala 352 muškarca pozvana na služenje vojnog roka. Upravo među tim ročnicama nalazi se i Thompsonova kći.

Pogledaji ovo Celebrity Legendarni Chuck Norris hitno hospitaliziran, poznato je u kakvom je stanju

Uoči svečane prisege novog naraštaja, koja bi se trebala održati ovog petka u Požegi, pozezski.hr raspisao su se i o mogućem dolasku Marka Perkovića Thompsona. Iako službene potvrde još nema, njegov dolazak izazvao bi dodatno zanimanje javnosti.

Diva Marija Perković - 3 Foto: Matija Vuica/Instagram

Diva Marija Perković i Lejdi Perković - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Diva se inače bavi glumom, a 19-godišnjakinja je svoju prvu veliku ulogu ostvarila u filmu ''Diva''. Ona u filmu tumači glumi pastiricu iz Duvna, prijateljicu Dive Grabovčeve. Glavnu ulogu Dive Grabovčeve igra glumica Ornela Vištica.

Pogledaji ovo Celebrity Supruga bolesnog Brucea Willisa podijelila novost usred njegove borbe

Osim Dive, Thompson sa suprugom Sandrom ima još četvero djece, kćeri blizanke Cvitu i Katarinu te sinove Antu Mihaela i Šimuna.

Sandra i Diva Marija Perković - 3 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Blizanke su se nedavno prvi put pojavile u javnosti.

Diva Marija Perković - 1 Foto: Matija Vuica/Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kate Middleton odala počast kraljici Elizabeti jednim modnim dodatkom koji je nosila

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Dražesne fotografije Matea Kovačića s kćerkicom, kršćanski citat posebno je sve ganuo

Pogledaji ovo inMagazin Novi život našeg pjevača nakon moždanog udara: ''U jednom trenu sam shvatio da se ne sjećam zadnjih 20 minuta...''