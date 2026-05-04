89 mu je godina tek! Miro Ungar otkrio koji mu je bio najveći porok u životu: "Volio sam žene..."

Miro Ungar u subotu je napunio 89 godina. Kako je proslavio rođendan, ali i zašto sljedeće godine planira prestati s koncertima, otkrio je našoj Juliji Bačić Barać. Vrlo iskreno progovorio je i o svojem najvećem poroku. O čemu se radi, saznajte u nastavku.

Za svoj 89. rođendan, koji je proslavio 2. svibnja, Miro Ungar ima samo jednu želju:

"Da mi zdravlje bude barem ovakvo kakvo je sada. A što drugo čovjek u ovim godinama treba? Drugo manje-više imam, imam ljubav, imam krasnu obitelj, djecu, unuke, imam sve što trebam."

Kad čovjek nadomak 90-e izgleda poput njega, onda se svi pitaju čemu duguje svoju mladolikost...

"Relativno urednom životu, sportskom životu i, eto, mojoj mladoj supruzi koja se tako lijepo brine za mene."

A što je s porocima?

"Imao sam ih, sada više ne."

Iznenadit ćete se kad čujete što Ungar smatra svojim najvećim porokom.

"Volio sam ženske, sam volio... da, žene su mi se sviđale i to mi je bila mana", našalio se Miro.

Ne treća, nego četvrta sreća – tako bismo mogli opisati njegov četvrti brak. Sa suprugom Sarom oženio se prije 18 godina i ona se, kaže, brine o svemu.

"Ona barata tom tehnologijom, tako da je meni ona oslonac i lijeva i desna ruka. Ljudi u mojim godinama trebaju razne lijekove. Ja mislim da nitko nije tako zdrav u tim godinama da može bez lijekova i ona o tome vodi brigu i ja sam uvijek namiren od jutra do večeri sa svim lijekovima koji mi trebaju."

A što je od 42 godine mlađe supruge dobio za rođendan?

"Meni moja supruga redovito poklanja i ona ima jako veliku maštu, uvijek zna što mi treba i ima veliki izbor pa mi uvijek nešto kupi. Meni je jako teško, tako da ja na kraju poklanjam njoj samo cvijeće jer je ona vrlo delikatnog ukusa."

Svoj veliki dan – rođendan, Miro je proslavio na teniskom terenu.

"Proslavio sam s mojim prijateljima tenisačima u klubu, igrali smo tenis pa smo poslije toga imali malo zakusku."

A slavit će i na rođendanskom koncertu u petak u Klubu Kontesa, i to pjevajući američke klasike. Nakon koncerta obvezno je ostati među publikom, a to izgleda ovako: "Ma oni svi žele da se poslikaju sa mnom jer valjda si misle: ma on je na zalasku, tko zna hoće li iduće godine uopće biti tu s nama, a ja se nadam da hoću."

Miro planira iduće godine, za 90. rođendan, ipak se umiroviti kad su koncerti u pitanju.

"Za godinu dana, na 70. godišnjicu moje karijere, ja se nadam da ću to obilježiti mojim oproštajnim koncertom, ne zato što ću otići na drugi svijet, nego da obustavim to pjevanje i da se malo smirim."

"Ja mislim da bih cabaret mogao raditi još dvije-tri godine sigurno, ali pjevati koncert... to zahtijeva da glasnice budu dobre, čvrste, a ja sam tu nemilosrdan prema sebi."

I kad pogleda svoj život unatrag, itekako ima razloga biti zadovoljan.

"Ne treba čovjeku više od toga što sam ja imao. Naravno, neke stvari su mogle krenuti drugačije, mogao sam imati i puno veću slavu, ali sam zadovoljan i s ovim."

A kako i ne bi bio zadovoljan, jer mu 89, kad izađe na pozornicu, nitko ne bi dao.

