89 mu je godina tek! Miro Ungar otkrio koji mu je bio najveći porok u životu: "Volio sam žene..."

Miro Ungar u subotu je napunio 89 godina. Kako je proslavio rođendan, ali i zašto sljedeće godine planira prestati s koncertima, otkrio je našoj Juliji Bačić Barać. Vrlo iskreno progovorio je i o svojem najvećem poroku. O čemu se radi, saznajte u nastavku.
Za svoj 89. rođendan, koji je proslavio 2. svibnja, Miro Ungar ima samo jednu želju:3 vijesti o kojima se priča u podcastu in magazina Ekskluzivna izjava Miroslava Škore o Jakovu Jozinoviću: ''Uzmeš svoju sliku, zalijepiš na banderu...'' stigla prinova! U 54. godini glumica dobila treće dijete, vijest je podijelio njezin partner nižu se čestitke! Princeza je trudna! Palača potvrdila predivne vijesti kraljevske obitelji
Galerija 25 25 25 25 25
"Da mi zdravlje bude barem ovakvo kakvo je sada. A što drugo čovjek u ovim godinama treba? Drugo manje-više imam, imam ljubav, imam krasnu obitelj, djecu, unuke, imam sve što trebam."
Kad čovjek nadomak 90-e izgleda poput njega, onda se svi pitaju čemu duguje svoju mladolikost...
"Relativno urednom životu, sportskom životu i, eto, mojoj mladoj supruzi koja se tako lijepo brine za mene."
A što je s porocima?
"Imao sam ih, sada više ne."
Iznenadit ćete se kad čujete što Ungar smatra svojim najvećim porokom.
"Volio sam ženske, sam volio... da, žene su mi se sviđale i to mi je bila mana", našalio se Miro.
Ne treća, nego četvrta sreća – tako bismo mogli opisati njegov četvrti brak. Sa suprugom Sarom oženio se prije 18 godina i ona se, kaže, brine o svemu.
"Ona barata tom tehnologijom, tako da je meni ona oslonac i lijeva i desna ruka. Ljudi u mojim godinama trebaju razne lijekove. Ja mislim da nitko nije tako zdrav u tim godinama da može bez lijekova i ona o tome vodi brigu i ja sam uvijek namiren od jutra do večeri sa svim lijekovima koji mi trebaju."
A što je od 42 godine mlađe supruge dobio za rođendan?
"Meni moja supruga redovito poklanja i ona ima jako veliku maštu, uvijek zna što mi treba i ima veliki izbor pa mi uvijek nešto kupi. Meni je jako teško, tako da ja na kraju poklanjam njoj samo cvijeće jer je ona vrlo delikatnog ukusa."
Svoj veliki dan – rođendan, Miro je proslavio na teniskom terenu.
"Proslavio sam s mojim prijateljima tenisačima u klubu, igrali smo tenis pa smo poslije toga imali malo zakusku."
A slavit će i na rođendanskom koncertu u petak u Klubu Kontesa, i to pjevajući američke klasike. Nakon koncerta obvezno je ostati među publikom, a to izgleda ovako: "Ma oni svi žele da se poslikaju sa mnom jer valjda si misle: ma on je na zalasku, tko zna hoće li iduće godine uopće biti tu s nama, a ja se nadam da hoću."
Miro planira iduće godine, za 90. rođendan, ipak se umiroviti kad su koncerti u pitanju.
"Za godinu dana, na 70. godišnjicu moje karijere, ja se nadam da ću to obilježiti mojim oproštajnim koncertom, ne zato što ću otići na drugi svijet, nego da obustavim to pjevanje i da se malo smirim."
"Ja mislim da bih cabaret mogao raditi još dvije-tri godine sigurno, ali pjevati koncert... to zahtijeva da glasnice budu dobre, čvrste, a ja sam tu nemilosrdan prema sebi."
I kad pogleda svoj život unatrag, itekako ima razloga biti zadovoljan.
"Ne treba čovjeku više od toga što sam ja imao. Naravno, neke stvari su mogle krenuti drugačije, mogao sam imati i puno veću slavu, ali sam zadovoljan i s ovim."
A kako i ne bi bio zadovoljan, jer mu 89, kad izađe na pozornicu, nitko ne bi dao.
IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Boris Rogoznica ima novu djevojku? Nova fotka potaknula šuškanja: "Opasno zgodna Hercegovka!"
1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Košarkašica, članica MENSA-e, strastvena kuharica: Upoznajte kandidatkinje za Miss Universe Hrvatske!