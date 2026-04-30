Kako izgleda jedan radni dan članova Lada? IN magazin iza kulisa najpoznatijeg ansambla

Jučer smo proslavili Svjetski dan plesa. Da je on itekako važan dio naše baštine, svaki put nam iznova pokazuje i Ansambl narodnih pjesama i plesova LADO. Otvorili su nam svoja vrata, pokazali kako izgleda jedan njihov radni dan te našoj Dijani Kardum ostvarili veliku želju. O čemu se radi, pogledajte u prilogu.

Ples je jezik koji ne treba prijevod. On govori pokretom i ritmom te se razumije u svakom dijelu svijeta. To je jedan od razloga zašto je naš Ansambl narodnih pjesama i plesova LADO popularan i u udaljenim dijelovima planeta. A upravo na Dan plesa otvorili su svoja vrata i pokazali nam kako izgleda jedan njihov dan.

Galerija 25 25 25 25 25

''Jedan dan u Ladu traje od 9 ujutro do 14 sati. Imamo ujutro trening od 45 minuta do sat vremena, kondicijski, s utezima – kako kada. Zatim imamo upjevavanje, onda uvježbavanje plesnih koraka, raznih koreografija koje vježbamo za sljedeći koncert. Zatim, kad uvježbamo korake, prolazimo cijele koreografije da uskladimo pokrete i poslije toga imamo pjevanje'', govori Pavo.

''Samo što smo ovdje malo skratili to sve, ali da – počinje radni dan s ugrijavanjem, upjevavanjem, elementima, koreografijom, na kraju još i lokalna proba pjevanja – sve se uspije u jedan dan staviti'', dodaje Sandra.

Osim kretanja, mnogo je benefita ove aktivnosti.

''Stalno ostajete aktivni, posao definitivno nije dosadan, jako je zanimljiv, konstantno smo negdje na putovanjima, stalno neka nova iskustva doživljavamo.''

''Pa da, jednostavno imamo kondicije, sportski život, zdrav život, izgledamo mlađe, ljepše se ponašamo i držimo u svakodnevnom životu.''

A za one koji se bave plesom, to je velika ljubav, ali i…

''Ples je život. To je to – on meni predstavlja život i sve u mom životu.''

''Zato što se mogu jednostavno izraziti na jedan takav način, pokretom pred ljudima. Mi smo svi zapravo pomalo egzibicionisti koji volimo ljudima prezentirati ples i pjesmu, što nam je sad životni poziv.''

I zato, gdje god se pojave, netko će ih zasigurno pitati za ples.

''Naravno, na svaku zabavu, na svaku svadbu, bilo gdje – ajde, idemo plesati!''

A pripremati program nije nimalo jednostavno.

''Istražujemo što nemamo, što nam nedostaje, kako ćemo do tog materijala doći. Jako je teško nekad doći do kostima, narodnih nošnji. Ponekad izrada kostima traje i po dvije do tri godine. Ponekad postavimo koreografiju pa nam kostimi dolaze komad po komad. Tako, recimo, ove godine po prvi put imamo koreografije s otoka Cresa. Zapravo, po prvi put oblačimo naše narodne nošnje – dosad smo posuđivali.''

No oni, uz ples, i pjevaju – uskoro kreću sa sakralnim koncertom. Njime donose izbor najljepših duhovnih pjesama koje tematiziraju tri ključna trenutka Kristova života: rođenje, muku i uskrsnuće.

''Sljedeći tjedan već krećemo s izvedbama našeg sakralnog programa „Agnec Božji”. To je program koji smo imali čast izvesti prošle godine u Rimu, povodom Svete godine. Započinjemo s izvedbama u Pagu, Zadru i Šibeniku, potom u Bjelovaru i Zagrebu.''

Prvi nastup je već 8. svibnja, a 15. svibnja u zagrebačkoj Bazilici sv. Antuna Padovanskog LADO će, u suradnji s Milosrdnim sestrama sv. Križa, održati donatorski koncert humanitarnog karaktera za prihvatilište za bolesnike i njihovu pratnju na zagrebačkom Vrhovcu.

