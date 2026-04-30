Sin Donalda Trumpa odgodio vjenčanje nakon djevojačke zabave, ovo je razlog!

Donald Trump Jr. i Bettina Anderson odgodili su vjenčanje zbog osjetljive političke situacije i rata koji se "odugovlači".
Donald Trump Jr., i Bettina Anderson, pripadnica visokog društva iz Palm Beacha, model i filantropkinja, odlučili su odgoditi svoje vjenčanje, piše Page Six.
Iako su u posljednje vrijeme ostavljali dojam da ubrzano idu prema oltaru, s obzirom na to da su već organizirali djevojačku večer i "bridal shower" na imanju Mar-a-Lago na Floridi, pa čak razmišljali i o mogućnosti vjenčanja u Bijeloj kući, planovi su zasad stavljeni na pauzu.
Donald Trump Jr., Bettina Anderson
Kako tvrde upućeni izvori, razlog leži u osjetljivoj političkoj situaciji. Donald Trump i dalje vodi pregovore s Iranom, dok se rat "odugovlači" dulje nego što se očekivalo.
"Svjesni su da raskošno vjenčanje dok ljudi ginu, ne bi bilo dobro prihvaćeno u javnosti", rekao je izvor.
Bettina Anderson i Donald Trump Jr. - 5 Foto: Profimedia
Donald Trump ml. i Bettina Anderson - 1 Foto: Profimedia
Unatoč odgodi, Trump Jr. otvoreno pokazuje koliko mu znači njegova zaručnica.
"Don je u potpunosti podržao djevojačku večer i sve pripreme. Želi da svi znaju koliko voli Bettinu i da planiraju brak. No oboje žele biti sigurni da je tajming politički prikladan prije nego što odrede točan datum", dodaje izvor.
Podsjetimo, Donald Trump Jr. (48) i Bettina Anderson (35) zajedno su od 2023. godine, a zaručili su se početkom 2024.
Donald Trump ml. i Bettina Anderson - 2 Foto: Profimedia
Prije veze s Bettinom, Trump Jr. bio je zaručen s Kimberly Guilfoyle, bivšom voditeljicom Fox Newsa, tužiteljicom i istaknutom zagovornicom Trumpove politike.
Također, iz braka s manekenkom Vanessom Haydon, koji je trajao 13 godina, ima petero djece.
Donald Trump ml., Bettina Anderson Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
Nedavno je par zajedno posjetio Banju Luku, a što su ondje radili pogledajte OVDJE.
