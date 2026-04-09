Ne biste pogodili! Evo što su Srbi u Banjoj Luci servirali za ručak sinu Donalda Trumpa i njegovoj zaručnici

Donald Trump Jr. u Banjoj Luci ručao je s Dodikom, a umjesto lokalnih specijaliteta posluženi su mu sushi i tacosi.

Dolazak Donalda Trumpa Jr., najstarijeg sina američkog predsjednika Donalda Trumpa, u Banju Luku izazvao je interes javnosti, ponajprije zbog poslovnih sastanaka i najavljenih razgovora s poduzetnicima i političarima.

Galerija 5 5 5 5 5

No uz službeni dio posjeta pozornost je privukao i njegov privatni život. Sa sobom je poveo i zaručnicu Bettinu Anderson, koja se brzo našla u središtu interesa.

Donald Trump Jr., Bettina Anderson Foto: Profimedia

Donald Trump Jr. stigao je u Banju Luku privatnim avionom uz pojačane mjere sigurnosti, gdje ga je u centru grada dočekao Milorad Dodik sa suradnicima. Nakon sastanka u Banskom dvoru domaćin je njega i njegovu zaručnicu odveo na obiteljsko imanje u Bakincima kod Laktaša na ručak.

Susret je započeo uz rakiju, nakon čega je uslijedila večera koja je mnoge iznenadila. Umjesto očekivanih domaćih specijaliteta, gosti su, prema pisanju Kurira, dobili nešto neuobičajeno za ovo podneblje, sushi, bao bunse i tacose.

"Velika nam je čast biti prepoznati kao mjesto koje može ispuniti najviše standarde globalnog gostoprimstva. Ponosni smo što smo zaokružili našu dugogodišnju tradiciju u ugostiteljskoj industriji još jednom posjetom na visokom nivou. Hvala cijelom timu koji je doprinio da ovaj dan bude besprijekoran", poručili su iz restorana na društvenim mrežama.

