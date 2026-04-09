Pogledajte kako izgleda kuhinja 28-godišnje milijarderke, štednjak posebno privlači pozornost

Kylie Jenner podijelila je novi uvid u svoju luksuznu vilu otkrivši elegantno uređenu kuhinju koja odiše toplinom i profinjenim stilom.
Kylie Jenner svojim je obožavateljima dala novi uvid u raskošnu vilu koju gradi u kalifornijskom Hidden Hillsu. Osnivačica Kylie Cosmeticsa na Instagramu je 6. travnja podijelila fotografije svoje nove kuhinje te otkrila sofisticiran i elegantan interijer.
Na objavljenim fotografijama ističe se prostrana kuhinja uređena u smirenim, bež tonovima – zidovi, ormarići i ladice usklađeni su u istoj nijansi, što prostoru daje minimalistički i luksuzan dojam. Posebnu pozornost privlači štednjak od nehrđajućeg čelika u vintage stilu, upotpunjen zlatnim detaljima koji cijelom prostoru daju dozu glamura.
Dom Kylie Jenner - 5 Foto: Instagram
''Toliko volim svoju kuhinju'', kratko je napisala Kylie uz jednu od objava.
Bivša zvijezda reality showa ''Keeping Up With the Kardashians'' pokazala je i unutrašnjost ormarića otkrivši set posuđa u maslinastozelenoj boji. Kolekcija uključuje keramičke tanjure, zdjele i šalice za kavu, a savršeno se uklapa u prirodnu i toplu estetiku kuhinje.
Dom Kylie Jenner - 4 Foto: Instagram
Zeleni detalji prisutni su i na kuhinjskom otoku, gdje se nalazi drvena zdjela ispunjena lubenicama i artičokama, kao i raskošni buketi svježeg cvijeća koji dodatno oživljavaju prostor. Na jednoj fotografiji može se vidjeti i njezina mačka kako znatiželjno promatra aranžmane, što cijeloj sceni daje dozu domaće atmosfere.
Dom Kylie Jenner - 1 Foto: Instagram
Ovaj uvid u novi dom dolazi manje od dva tjedna nakon što je Kylie oglasila prodaju svoje prethodne kuće u Hidden Hillsu za 20,2 milijuna dolara. Imanje je kupila 2016. godine za 16 milijuna dolara, kada je imala samo 19 godina. Kuća, površine 1229 četvornih metara, ima osam spavaćih soba i deset kupaonica, uz gostinjski apartman, bar i vanjsku kuhinju.
Galerija 18 18 18 18 18
Podsjetimo, u prosincu je na prodaju stavila i vilu u elitnom dijelu Los Angelesa, Holmby Hillsu, po cijeni od 48 milijuna dolara. Tu nekretninu kupila je 2020. godine za 36,5 milijuna dolara.
Kylie Jenner - 8 Foto: Instagram
Kylie Jenner - 5 Foto: Instagram
Kylie Jenner - 1 Foto: Instagram
