Pogledajte kako izgleda kuhinja 28-godišnje milijarderke, štednjak posebno privlači pozornost

Kylie Jenner podijelila je novi uvid u svoju luksuznu vilu otkrivši elegantno uređenu kuhinju koja odiše toplinom i profinjenim stilom.

Kylie Jenner svojim je obožavateljima dala novi uvid u raskošnu vilu koju gradi u kalifornijskom Hidden Hillsu. Osnivačica Kylie Cosmeticsa na Instagramu je 6. travnja podijelila fotografije svoje nove kuhinje te otkrila sofisticiran i elegantan interijer.

Na objavljenim fotografijama ističe se prostrana kuhinja uređena u smirenim, bež tonovima – zidovi, ormarići i ladice usklađeni su u istoj nijansi, što prostoru daje minimalistički i luksuzan dojam. Posebnu pozornost privlači štednjak od nehrđajućeg čelika u vintage stilu, upotpunjen zlatnim detaljima koji cijelom prostoru daju dozu glamura.

''Toliko volim svoju kuhinju'', kratko je napisala Kylie uz jednu od objava.

Bivša zvijezda reality showa ''Keeping Up With the Kardashians'' pokazala je i unutrašnjost ormarića otkrivši set posuđa u maslinastozelenoj boji. Kolekcija uključuje keramičke tanjure, zdjele i šalice za kavu, a savršeno se uklapa u prirodnu i toplu estetiku kuhinje.

Zeleni detalji prisutni su i na kuhinjskom otoku, gdje se nalazi drvena zdjela ispunjena lubenicama i artičokama, kao i raskošni buketi svježeg cvijeća koji dodatno oživljavaju prostor. Na jednoj fotografiji može se vidjeti i njezina mačka kako znatiželjno promatra aranžmane, što cijeloj sceni daje dozu domaće atmosfere.

Ovaj uvid u novi dom dolazi manje od dva tjedna nakon što je Kylie oglasila prodaju svoje prethodne kuće u Hidden Hillsu za 20,2 milijuna dolara. Imanje je kupila 2016. godine za 16 milijuna dolara, kada je imala samo 19 godina. Kuća, površine 1229 četvornih metara, ima osam spavaćih soba i deset kupaonica, uz gostinjski apartman, bar i vanjsku kuhinju.

Podsjetimo, u prosincu je na prodaju stavila i vilu u elitnom dijelu Los Angelesa, Holmby Hillsu, po cijeni od 48 milijuna dolara. Tu nekretninu kupila je 2020. godine za 36,5 milijuna dolara.

