Paparazzo fotke otkrile promjene u izgledu muškarca za kojim su žene nekad ludjele!

Tom Hardy uhvaćen je u opuštenom izdanju na obiteljskom odmoru na Barbadosu, gdje je sa suprugom Charlotte Riley uživao u kupanju i sunčanju daleko od filmskih setova.

48-godišnji glumac, najpoznatiji po ulozi Venoma u Marvelovoj franšizi, viđen je kako bez majice ulazi u more, pokazujući pritom bogatu kolekciju tetovaža koje prekrivaju gotovo cijeli gornji dio njegova tijela. Svaka od njih, kako je ranije otkrio, ima posebno značenje i povezana je s važnim trenucima, ljudima ili mjestima iz njegova života.

Na prsima mu se može vidjeti natpis ''padre fiero'' (ponosni otac), kao i britanska zastava te broj američkog Marinskog korpusa koji pripada ocu njegova najboljeg prijatelja. Tu je i poznata tetovaža ''Leo knows all'', nastala nakon što je izgubio okladu s Leonardom DiCaprijem, koji je točno predvidio njegovu nominaciju za Oscara za film ''Povratnik''.

Ipak, mnogima je za oko zapelo da Hardy danas više ne izgleda kao u danima najveće slave kada je bio poznat po iznimno mišićavoj i isklesanoj formi. Umjesto toga, glumac danas ima nešto opušteniju liniju, što nije neobično s obzirom na godine i drukčiji životni tempo izvan zahtjevnih filmskih transformacija.

Hardy se proslavio 2008. godine, kada je dobio ulogu zgodnog Boba, homoseksualnog gangstera, u filmu ''RocknRolla'' redatelja Guya Ritchieja. Godinu dana kasnije nabacio je 19 kilograma mišića za ulogu Charlesa Bronsona, u istoimenom filmu. Glumio je zatvorenika koji je proveo gotovo cijeli život u samici.

Onda su ga prepoznali producenti u Hollywoodu pa je oduševio javnost ulogama u ''Vitezu tame: Povratak'', ''Ratniku'', ''Bez zakona'', ''Neka bolji pobijedi''.

Tu je i film ''Gonzo'' o životu Ala Caponea nakon izlaska iz zatvora u njegovim kasnim četrdesetim godinama, čiji je lik utjelovio upravo Tom. Za tu ulogu Tom je čak i obrijao glavu.

Sa Charlotte Riley oženio se 2014. godine, a zajedno imaju dva sina.

