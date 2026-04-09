Iza uspjeha ovog glumca krije se i mračan životni trenutak kojeg se i danas s mukom prisjeća

Prije nego što je postao zvijezda zahvaljujući seriji "Tree Hill", Chad Michael Murray imao je tešku ozljedu koja mu je utjecala na izgled.

Serija "Tree Hill" prikovala je mnoge milenijalce za male ekrane, a nema nijedne onodobne tinejdžerice koja nije birala između Lucasa i Nathana Scotta.

Chad Michael Murray, koji je tumačio plavokosog Lucasa, početkom 2000-ih bio je jedan od najvećih tinejdžerskih idola, a uloga u "Tree Hillu" vinula ga je među najpoznatija lica televizije. Ipak, iza njegova uspjeha krije se životna priča obilježena teškim trenucima, borbama i osobnim preispitivanjima.

Galerija 8 8 8 8 8

Chad Michael Murray - 3 Foto: Profimedia

Chad Michael Murray - 9 Foto: Profimedia

Rođen 24. kolovoza 1981. u New Yorku, Murray je odrastao u skromnim uvjetima nakon što ga je majka napustila dok je bio dijete. Odgajao ga je otac, a upravo su izazovi iz djetinjstva oblikovali njegov karakter i ambiciju. Interes za umjetnost razvijao je u školi, gdje se počeo baviti književnošću i glumom, a nakon srednje škole odlazi u Los Angeles kako bi pokušao ostvariti glumački san – iako je prvotno radio kao model kako bi se uzdržavao.

Jedan od najmračnijih trenutaka njegova života dogodio se kada je imao 18 godina. Tada su ga, kako je sam ispričao, napala trojica muškaraca u restoranu brze hrane, pri čemu je zadobio ozbiljne ozljede nosa.

Chad Michael Murray - 1 Foto: Profimedia

Chad Michael Murray - 11 Foto: Profimedia

Nakon operacije suočio se s glasinama da je riječ o estetskom zahvatu, što mu je izuzetno smetalo. Isticao je da je riječ o medicinskoj intervenciji nakon nasilnog incidenta, a ne o želji za promjenom izgleda.

Pravu slavu donijela mu je serija "Tree Hill", u kojoj je od 2003. do 2009. (uz pauzu) tumačio Lucasa Scotta, osjetljivog, ali odlučnog mladića čija je priča osvojila publiku diljem svijeta. Paralelno s uspjehom serije, Murray je ostvario i zapaženu filmsku karijeru, a posebno se istaknuo u romantičnoj komediji "Priča o Pepeljugi" (A Cinderella Story), gdje je glumio uz Hilary Duff.

Dok je snimao "Tree Hill", radio je i na drugim projektima, uključujući film "House of Wax", koji je dodatno učvrstio njegov status u Hollywoodu.

Chad Michael Murray - 5 Foto: Profimedia

Chad Michael Murray - 2 Foto: Profimedia

Unatoč popularnosti, 2009. odlučio je napustiti seriju. Razlozi su uključivali želju za novim izazovima, ali i neslaganja oko ugovora i smjera serije. Kasnije se ipak nakratko vratio kako bi zaokružio priču svoga lika.

Nakon odlaska iz "Tree Hilla" Murray se okrenuo raznovrsnijim ulogama. Glumio je u serijama poput "Agent Carter" i "Riverdale", kao i u brojnim televizijskim filmovima, osobito onima u produkciji Hallmarka.

Iako više nije imao status tinejdžerskog idola kao na početku karijere, ostao je prisutan u industriji i nastavio graditi stabilnu karijeru.

Chad Michael Murray - 6 Foto: Profimedia

Chad Michael Murray - 12 Foto: Profimedia

Njegov privatni život često je bio pod povećalom javnosti. Posebno je odjeknuo brak s kolegicom Sophiom Bush, koji je trajao kratko i završio razvodom nakon njegove nevjere, što je izazvalo veliku medijsku pozornost jer su nastavili zajedno raditi na seriji.

Kasnije je pronašao stabilnost u braku s glumicom Sarah Roemer, s kojom ima djecu i vodi mirniji obiteljski život.

Chad Michael Murray - 8 Foto: Profimedia

Osim ljubavnih turbulencija, Murray je otvoreno govorio o nesigurnostima i pritiscima koje je osjećao kao mlada zvijezda, priznajući da mu je trebalo vremena da se osjeća ugodno u vlastitoj koži.

Iako je često bio percipiran kao holivudski zavodnik, Chad Michael Murray tijekom godina je pokazao da iza izgleda stoji snažna i kompleksna priča. Od teškog djetinjstva i traumatičnih iskustava do velike slave i osobnog rasta, njegov životni put dokaz je da uspjeh često dolazi uz brojne izazove – ali i priliku za novi početak.

