Iza maske legendarnog pjevača krije se naš kameleon iz Bjelovara: ''Zabio si sve golove!''

Nova epizoda showa Tvoje lice zvuči poznato ponovno je donijela niz upečatljivih transformacija, a posebno se istaknuo Sven Pocrnić koji je utjelovio legendarnog Domenica Modugna. Emotivnom interpretacijom, snažnom glumačkom izvedbom i dojmljivom vokalnom izvedbom osvojio je žiri, koji nije skrivao oduševljenje njegovim nastupom.

Enis Bešlagić njegov je nastup opisao pravim nogometnim rječnikom, istaknuvši kako je Sven na pozornici dao apsolutno sve od sebe.

''Što bi rekli kod nas ovim nogometnim žargonom, zabio si sve golove što si mogao zabiti na utakmici, više se ne može. Ja sam imao osjećaj da sam u finalu finala, svih festivala održanih ikad igdje na svijetu", bio je komentar Enisa Bešlagića.

Koliko ga je Svenova izvedba dirnula, priznao je i Mario Roth, koji smatra da će tek gledajući svoj nastup na televiziji postati svjestan koliko je bio impresivan.

''Ja ne mogu dočekati, Sven, da ovo gledaš na televiziji i da shvatiš koliko si bio savršen večeras. Ovo je bila kombinacija svega, i lirike i drame gdje si ti svojim gestama, svojim tijelom i tim glasom koji prati emociju stihova ove pjesme apsolutno dočarao gospodina na ovoj pozornici'', komentirao je Mario Roth.

Svojim nastupom Sven je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najtalentiranijih kandidata ove sezone, a posebno je to istaknula Martina Stjepanović Meter.

''Sven apsolutno zaslužuje svaku pohvalu, ti si toliko talentiran, toliko si glumački točan. Sad shvaćam zašto si ti kameleon. Ti u svaku izvedbu daš zadnji atom sebe u svakom pogledu, to se osjeti kroz tvoju energiju i emociju, to je poseban dar koji ti imaš'', zaključila je Martina Stjepanović Meter.

Sven Pocrnić još je jednom dokazao koliko se potpuno predaje svakoj transformaciji, a njegov nastup kao Domenico Modugno bez sumnje će ostati jedan od onih koji su obilježili ovu sezonu showa Tvoje lice zvuči poznato.