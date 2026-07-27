Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti!

Robin Thicke uživa u ljetnom odmoru na Azurnoj obali sa suprugom April Love Geary i njihovo troje djece, no svu pažnju ovog puta privukla je atraktivna 31-godišnja manekenka koja je pokazala besprijekornu figuru u bikiniju.

Američki pjevač Robin Thicke (49) i njegova supruga, manekenka April Love Geary (31), ovih dana uživaju u obiteljskom odmoru u luksuznom Saint-Tropezu, a paparazzi nisu propustili zabilježiti njihove trenutke na plaži.

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April je zablistala u crno-bijelom bikiniju kojim je istaknula vitku liniju, a malo tko bi rekao da je majka troje djece. Uz jednostavan styling, zlatne naušnice i tamne sunčane naočale, privlačila je poglede dok je šetala uz more.

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April Love Geary, Robin Thicke Foto: HEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Robin se pojavio u crnim kupaćim hlačama, a bračni par najveći dio dana proveo je u društvu svoje djece – osmogodišnje Mije, sedmogodišnje Lole i petogodišnjeg Luce. Obitelj je uživala u kupanju i morskim aktivnostima, a u jednom su trenutku zajedno isplovili i na pedalini s velikim toboganom.

April Love Geary, Robin Thicke Foto: HEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

April i Robin zajedno su od 2014. godine, a upoznali su se na zabavi kada je manekenki bilo 19 godina. Unatoč razlici od 18 godina, njihova je veza opstala, a nakon šest godina zaruka vjenčali su se prošle godine u luksuznom resortu u meksičkom Cabo San Lucasu.

April Love Geary, Robin Thicke Foto: Profimedia

Pjevaču je to drugi brak. Prije April bio je deset godina u braku s glumicom Paulom Patton, s kojom ima 16-godišnjeg sina Juliana. Nakon razvoda nastavili su zajednički brinuti o sinu, a Thicke je u više navrata istaknuo koliko mu je obitelj danas najveći životni prioritet.

Osim odmora, Robin je ovih dana zauzet i poslovnim obvezama. Na jahti u Saint-Tropezu nastupio je sa Shaggyjem, s kojim je predstavio novu pjesmu "Looking Lovely", dok ga na jesen očekuje i nova televizijska sezona glazbenog showa Celebrity Name That Tune, u kojem će preuzeti ulogu voditelja benda.

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