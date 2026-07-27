Kako su tada izgledale? Doris Dragović i Vesna Zmijanac u zagrljaju na fotografiji staroj više od 40 godina

Stara fotografija Doris Dragović i Vesne Zmijanac vratila je brojne obožavatelje u osamdesete. Zajednički kadar dviju glazbenih diva izazvao je val nostalgije i niz komplimenata na društvenim mrežama.

Doris Dragović oduševila je pratitelje rijetkom fotografijom iz mladosti na kojoj pozira s dugogodišnjom prijateljicom i kolegicom Vesnom Zmijanac.

Zajednički kadar iz osamdesetih izazvao je brojne reakcije i probudio nostalgiju među obožavateljima.

Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Na fotografiji, koju je Doris podijelila na društvenim mrežama, dvije pjevačice zagrljene poziraju nasmijane, a uz objavu je samo označila Vesnu Zmijanac i dodala emotikon bijelog srca.

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Objava je ubrzo privukla pažnju pratitelja koji su ih zasuli komplimentima. "Koja je to savršena ljepota bila", "Lijepe ste obje", "Tog vremena i te prirodne ljepote nikad više" i "Moje omiljene dive" samo su neki od komentara ispod fotografije.

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Doris i Vesna obilježile su glazbenu scenu bivše Jugoslavije, a njihovo prijateljstvo traje još od početaka karijere, kada su se često susretale na koncertima i turnejama.

Doris Dragović Foto: In Magazin

Dok je Doris postala jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske pop-glazbe i dvaput nastupila na Euroviziji, Vesna Zmijanac izgradila je status jedne od najvećih zvijezda regionalne folk scene, s hitovima koji su obilježili desetljeća.

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