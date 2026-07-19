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Bio je beskućnik, borio se s ovisnošću i razmišljao o najgorem, a spas je pronašao u posljednji trenutak

Piše E. G., Danas @ 05:50 Nekad i sad komentari
Jacoby Shaddix - 1 Jacoby Shaddix - 1 Foto: Profimedia

Jacoby Shaddix, frontmen Papa Roacha, prošao je put od teškog djetinjstva, beskućništva, ovisnosti i suicidalnih misli do svjetske slave, trijeznosti, obiteljskog života i vjere, postavši simbol nade za milijune obožavatelja diljem svijeta.

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