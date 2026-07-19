Bio je beskućnik, borio se s ovisnošću i razmišljao o najgorem, a spas je pronašao u posljednji trenutak

Jacoby Shaddix, frontmen Papa Roacha, prošao je put od teškog djetinjstva, beskućništva, ovisnosti i suicidalnih misli do svjetske slave, trijeznosti, obiteljskog života i vjere, postavši simbol nade za milijune obožavatelja diljem svijeta.

Kada je bend Papa Roach 2000. godine objavio pjesmu "Last Resort", malo je tko mogao pretpostaviti da iza nje stoji čovjek koji je veći dio života vodio bitke daleko teže od onih na pozornici.

Frontmen benda Jacoby Shaddix danas je jedna od najprepoznatljivijih figura rock scene, no njegov put do uspjeha obilježili su siromaštvo, napuštanje od strane oca, beskućništvo, ovisnost, depresija i razmišljanja o samoubojstvu.

Galerija 17 17 17 17 17

Papa Roach - Last Resort - 4 Foto: YouTube Screenshot

Papa Roach - Last Resort - 2 Foto: YouTube Screenshot

Rođen je 28. srpnja 1976. u kalifornijskom Mariposi, a djetinjstvo mu nije bilo nimalo lako. Roditelji su mu se razveli kada je imao šest godina, nakon čega je godinama imao težak odnos s ocem, čiji je odlazak ostavio dubok trag na njegov život. Sam Shaddix kasnije je priznao da su ga upravo rane iz djetinjstva pratile kroz gotovo cijelu mladost. Obitelj je u prvoj godini njegova života bila i beskućnička, što je dodatno obilježilo njegove najranije godine.

Papa Roach - 3 Foto: Profimedia

Još u srednjoj školi upoznao je bubnjara Davea Bucknera, s kojim će 1993. osnovati bend Papa Roach. Isprva je želio svirati bubnjeve, zatim bas gitaru, no nakon što mu je instrument ukraden tijekom pljačke, odlučio je stati za mikrofon. Kako bi mogao plaćati stanarinu, radio je kao perač posuđa, a kasnije i kao domar u bolnici. Sve je napustio kada je bend počeo ozbiljnije napredovati.

Jacoby Shaddix - 4 Foto: Profimedia

Ime Papa Roach krije osobnu priču. "Papa" je bio nadimak njegova djeda s majčine strane, dok je "Roach" izvedenica prezimena njegova djeda s očeve strane, Roatch. Obojica su bili glazbenici, pa je naziv benda postao svojevrsna posveta obiteljskoj ostavštini.

Jacoby Shaddix - 7 Foto: Profimedia

Prije nego što su osvojili svijet, Papa Roach objavili su EP "Potatoes for Christmas" te album "Old Friends from Young Years", ali pravi proboj dogodio se tek izlaskom albuma "Infest" 2000. godine. Singl "Last Resort" postao je globalni hit i jedna od najvažnijih rock pjesama tog desetljeća.

Uslijedili su albumi "Lovehatetragedy", "Getting Away with Murder", "The Paramour Sessions", "Metamorphosis", "Time for Annihilation", "The Connection", "F.E.A.R.", "Crooked Teeth", "Who Do You Trust?", "Ego Trip" i brojni hitovi koji su bend održali među najpopularnijim rock izvođačima više od tri desetljeća.

Papa Roach - 1 Foto: Profimedia

Iako je na pozornici djelovao samouvjereno, iza kulisa vodio je tešku borbu s alkoholom i drogama. Ovisnost je s vremenom postala toliko ozbiljna da je 2012. dotaknuo dno. Kasnije je priznao kako je tada razmišljao o samoubojstvu te da ga je od najgoreg odvratila pomisao na suprugu i djecu.

Upravo su ta iskustva snažno obilježila njegovo stvaralaštvo, a pjesme poput "Last Resort", "Scars" i "Before I Die" mnogi povezuju s njegovim najtežim životnim razdobljima.

Nakon liječenja odlučio je potpuno promijeniti život. Prestao je konzumirati alkohol i drogu, a danas otvoreno govori o važnosti mentalnog zdravlja i oporavka. Iako je tijekom pandemije nakratko posrnuo i ponovno posegnuo za marihuanom, uz pomoć prijatelja brzo se vratio trijeznom životu.

Jacoby Shaddix - 2 Foto: Profimedia

Jacoby Shaddix - 8 Foto: Profimedia

Veliku ulogu u njegovu oporavku odigrala je i vjera. Shaddix je priznao da je godinama odbacivao ideju da postane kršćanin, no upravo ga je proces liječenja doveo do duhovnog obraćenja. Danas otvoreno govori da je vjera promijenila njegov pogled na život te da mu je pomogla ostati trijezan i pronaći unutarnji mir.

Dok su se oko njega događale brojne životne promjene, jedna je stvar ostala ista – brak sa suprugom Kelly, s kojom je u braku još od 1997. godine. Zajedno imaju trojicu sinova, Makailea, Jaggera i Brixtona, a Shaddix često ističe da su upravo obitelj i očinstvo bili najveći motiv da se izvuče iz ovisnosti i promijeni životne navike.

Papa Roach - 2 Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Papa Roach - 1 Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Osim s Papa Roachom, surađivao je s brojnim poznatim glazbenicima, među kojima su Carrie Underwood, s kojom je snimio novu verziju pjesme "Leave a Light On (Take Away the Dark)" u korist prevencije samoubojstava, ali i bendovi poput Five Finger Death Puncha, Apocalyptice, Skindreda, Lynyrd Skynyrda i brojnih drugih izvođača iz rock i metal svijeta. Poznat je i po prijateljstvima s članovima bendova Korn, Deftones i Linkin Park, koje često ističe kao dio iste generacije izvođača koja je obilježila prijelaz tisućljeća.

Papa Roach - 3 Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Papa Roach - 2 Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Danas, više od 30 godina nakon osnutka Papa Roacha, Jacoby Shaddix nije samo frontmen jednog od najuspješnijih rock bendova svoje generacije. Postao je glas ljudi koji se bore s depresijom, ovisnošću i suicidalnim mislima.

Njegove pjesme mnogima su pružile utjehu, a vlastitu životnu priču pretvorio je u poruku da se i nakon najvećih padova može pronaći novi početak. Upravo zato njegova ostavština daleko nadilazi glazbene ljestvice – ona se mjeri životima koje je svojim riječima i iskrenošću pomogao promijeniti.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje