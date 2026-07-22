Jedini križni put pod morem na svijetu nalazi se na našoj obali: Kip Krista od sedam metara i skulpture koje oduzimaju dah!

A sad vas vodimo na jedinstveno mjesto na našoj obali, i to ispod površine. U podvodnom carstvu smjestio se jedini križni put pod morem na svijetu. Među 52 skulpture doMInira kip Isusa visok 7 metara, uronjen na devet metara dubine, a svoj doprinos ovoj umjetničko-duhovnoj avanturi dala je i majka priroda. Gdje se nalazi ovaj jedinstveni križni put i što sve skriva, zna naš Davor Garić.

Nedaleko od Trogira, nalazi se na prvi pogled jedna sasvim obična uvala, no ispod površine, uvala Jelinak skriva potpuno novi svijet.

Među ribama, školjkama i morskim travama smjestili su se i ovi neobični podmorski stanovnici.

''Jedini podvodni muzej u Hrvatskoj i inače jedini križni put pod morem u cijelom svijetu. Ima 52 postaje, odnosno 52 kipa sa 15 postaja Isusovog križnog puta'', govori nam Alen Kunac, koncesionar podvodnog muzeja.

Križni put pod morem - 1 Foto: In Magazin

Ovaj jedinstveni križni put obilazi se u tišini kakvu može pružiti samo boravak pod morem. Svatko na svoj način i sa svojim mislima uživa u istraživanju.

''Nalazi se na dubini od 3,5 - 4 metra. Svi kipovi su visine otprilike veličine ljudske, oko 2 metra'', objašnjava nam Kunac.

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Skulpture su izgrađene od ferocementa, ekološki prihvatljivog materijala, a dodatnu mistiku i čar ovim djelima dala je majka priroda. Na kipovima su se s godinama nastanila malena morska bića. Svaka postaja križnog puta ima svoj broj, a ona zadnja simbolizira uskrsnuće.

''Na kraju križnog puta se nalazi Isus. On je jedini na dubini od 8-9 metara, on je visoka skulptura od 7 metara i malo je fascinantna kad dođete do njega. Baš je malo za naježiti se kad vidite kako je impozantan i velik. To je i zadnja postaja našeg križnog puta'', priča Kunac.

Križni put pod morem - 2 Foto: In Magazin

Ovaj nestvarni muzej ima još jednu atrakciju. Nekada je krstario nebom 820 kilometara na sat, a 60-ih je slovio kao najbolji vojni školski avion na svijetu.

''Iza tog cijelog križnog puta se nalazi i avion iz bivše Jugoslavije, naš Sokol Jastreb 21 tako da je i on fascinantan za vidit na dubini od nekih 10 metara. Specifična je priča'', govori Kunac.

Riječ je o jurišnom jednosjedu Soko Jastreb J-21, koji je restauriran i prilagođen za ''život pod morem'', kako bi se spriječilo zagađenje. Na ovom su se mjestu na našoj obali, na jedinstven način spojili umjetnost, duhovnost i avanturizam, a za zaroniti u ovu priču, ne morate biti profesionalni ronilac.

Križni put pod morem - 3 Foto: In Magazin

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''Idealno za sve početnike, neplivače, nije uopće bitno da ljudi moraju roniti sa opremom i ronilačkim boacama nego je više bazirano na snorkeling turi, tako da je napravljeno za sve generacije'', priča nam Alen.

Iako se to za boravak ispod površine podrazumijeva, ovdje ćete zaista ostati bez daha.

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