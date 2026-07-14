Sjećate se ovog plavookog ljepotana? Šokirao je javnost neočekivanom novošću u svom životu

Glumac Dylan Sprayberry ponovno je dospio u središte pozornosti nakon što je javno priznao da je već tri godine pripadnik Scijentološke crkve, a njegova životna priča otkriva tešku borbu s ovisnošću, depresijom i tjeskobom koja ga je dovela do te kontroverzne odluke

Glumac Dylan Sprayberry, kojeg publika najviše pamti po ulozi Liama Dunbara u hit-seriji ''Teen Wolf'', ponovno je privukao pozornost javnosti, no ovoga puta ne zbog nove glumačke uloge.

Naime, 28-godišnji glumac otkrio je putem Instagrama da je već tri godine pripadnik Scijentološke crkve, što je izazvalo brojne reakcije njegovih obožavatelja.

Dylan Sprayberry - 2 Foto: Rachael Thompson / Everett / Profimedia

U šestominutnom videu priznao je kako se scijentologiji okrenuo nakon što je pobijedio dugogodišnju ovisnost o drogama i alkoholu. Kako tvrdi, upravo mu je ta zajednica pomogla da se nosi s tjeskobom i depresijom koje su ga godinama pratile.

"Ja sam scijentolog. Scientolog sam već tri godine. To je za mene bilo nevjerojatno iskustvo. Bilo je fantastično", rekao je u videu.

Sprayberry je otkrio da je gotovo deset godina bio kronični konzument droga te da se prvi put uspio otrijezniti oko svoje 23. godine. Ipak, prestanak konzumacije nije riješio njegove psihičke probleme.

"Kad sam postao trijezan, shvatio sam da su tjeskoba i depresija i dalje prisutne. Bile su samo potisnute i morao sam se suočiti s njima", ispričao je.

Dylan Sprayberry - 2 Foto: Instagram

Nakon pridruživanja Scijentološkoj crkvi prošao je njihov program detoksikacije, poznat kao Purification Rundown, za koji tvrdi da mu je pomogao ukloniti posljedice dugogodišnje ovisnosti. Posebno je istaknuo i knjigu The Way to Happiness autora i utemeljitelja scijentologije L. Rona Hubbarda, za koju kaže da je promijenila njegov pogled na život.

Objava je izazvala podijeljene reakcije. Dok su mu neki pratitelji čestitali na tome što je ostavio ovisnost iza sebe i pronašao unutarnji mir, drugi su izrazili zabrinutost zbog njegove odluke da se pridruži kontroverznom vjerskom pokretu. Među komentarima našli su se i oni koji smatraju da bi mu stručna psihološka pomoć bila bolji izbor.

Dylan Sprayberry - 3 Foto: Instagram

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Iako ga danas mnogi povezuju upravo s ovom objavom, Dylan Sprayberry glumačku je karijeru započeo mnogo ranije. Kao dječak ostvario je zapaženu ulogu mladog Clarka Kenta u filmu ''Man of Steel'' redatelja Zacka Snydera iz 2013. godine.

Već godinu dana kasnije dobio je ulogu koja ga je proslavila diljem svijeta. U MTV-jevoj seriji ''Teen Wolf'' utjelovio je Liama Dunbara, mladog vukodlaka koji se pridružuje glavnoj ekipi i vrlo brzo postaje jedan od omiljenih likova među gledateljima. U seriji je glumio tri sezone, a pojavio se i u filmu ''Teen Wolf: The Movie'' iz 2023. godine.

Dylan Sprayberry - 6 Foto: KYLE ROVER / INSTAR Images / Profimedia

Dylan Sprayberry - 5 Foto: Scott Kirkland / Shutterstock Editorial / Profimedia

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Posljednjih godina njegova glumačka karijera usporila se, a Sprayberry se sve više posvetio glazbi. Prošle je godine samostalno objavio dva indie EP-a, dok istovremeno nastavlja otvoreno govoriti o svom putu prema trijeznosti i životnim promjenama koje su uslijedile nakon borbe s ovisnošću.

Njegovo javno priznanje o pripadnosti scijentologiji ponovno je otvorilo raspravu o toj organizaciji, koja već desetljećima izaziva kontroverze, ali i okuplja poznata holivudska imena poput Toma Cruisea, Johna Travolte i Elisabeth Moss.

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Što je zapravo scijentologija čitajte OVDJE.

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