Prije 30 godina bila je Miss Hrvatske: Kako danas izgleda Vanja Rupena?

Nekadašnja Miss Hrvatske Vanja Rupena ponovno je privukla pažnju javnosti rijetkim fotografijama koje je podijelila na društvenim mrežama.

Iako je od njezine pobjede na izboru za Miss Hrvatske prošlo čak 30 godina, Vanja Rupena i dalje slovi za jednu od najljepših Hrvatica koja je ostvarila uspješnu međunarodnu manekensku karijeru.

Nekadašnja misica nakon dugo vremena razveselila je pratitelje novim fotografijama na Instagramu, gdje inače rijetko dijeli detalje iz privatnog života. Njezin profil uglavnom služi kao poslovna platforma, zbog čega svaka osobna objava izazove veliko zanimanje.

Vanja Rupena - 1 Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Vanja Rupena - 6 Foto: Cropix

Na novim fotografijama Vanja pozira u svom prepoznatljivom ležernom izdanju – u trapericama, košulji i tenisicama, bez upečatljive šminke i s prirodnom frizurom. Pogledajte ih OVDJE.

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Iako je u Hrvatskoj imala uspješnu karijeru, Vanja je s vremenom odlučila okrenuti novu stranicu i preseliti se u inozemstvo. Danas živi u Italiji, gdje je pronašla i privatnu i poslovnu stabilnost. Udana je za talijanskog ekonomista Raffaelea Franciosa, a zajedno imaju sina Giovannija, kojem je, kako je sama isticala u rijetkim intervjuima, posvetila velik dio svog života.

Vanja Rupena - 1 Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vanja Rupena - 2 Foto: Nel Pavletic/24sata/PIXSELL

Vanja Rupena - 4 Foto: Cropix

"Ja sam totalno, sto posto podređena njemu. Dirigira me maksimalno, to se nikad ne bi moglo reći za jednog ovna, ja sam ovan, dosta tvrdoglav i težak na svoj način. U početku sam mislila 'neću ga ni razmaziti, bit ću Hrvatica i kako ja kažem, tako će biti'. Možda je taj talijanski mentalitet, taj jug gdje ja živim. Moguće je da me je i ta klima malo promijenila, pa se Vanja jednostavno malo opustila i manje razmišlja o stvarima o kojima je prije razmišljala", ispričala je jednom prilikom za IN magazin.

Vanja Rupena (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

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Više o Vanji čitajte OVDJE.

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