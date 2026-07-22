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Inlfuencer kojeg prati skoro 88 milijuna ljudi oženio se na privatnom otoku milijardera!

Piše J. C., Danas @ 13:55 Celebrity komentari
MrBeast i Thea Booysen MrBeast i Thea Booysen Foto: Instagram

Jedan od najpoznatijih kreatora sadržaja na svijetu, MrBeast, podijelio je prve fotografije s intimnog vjenčanja koje je s dugogodišnjom partnericom Theom Booysen organizirao daleko od očiju javnosti.

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