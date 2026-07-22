Inlfuencer kojeg prati skoro 88 milijuna ljudi oženio se na privatnom otoku milijardera!

Jedan od najpoznatijih kreatora sadržaja na svijetu, MrBeast, podijelio je prve fotografije s intimnog vjenčanja koje je s dugogodišnjom partnericom Theom Booysen organizirao daleko od očiju javnosti.

Iako ga milijuni pratitelja poznaju po spektakularnim izazovima i projektima vrijednima desetke milijuna dolara, Jimmy Donaldson, poznatiji kao MrBeast, za jedan od najvažnijih dana u životu odabrao je potpuno drukčiji pristup.

Najuspješniji svjetski YouTuber oženio je svoju dugogodišnju partnericu, južnoafričku autoricu i influencericu Theu Booysen, na intimnoj ceremoniji održanoj na privatnom otoku Necker Island, koji je u vlasništvu britanskog milijardera Richarda Bransona.

Fotografije s vjenčanja, koje je objavio na društvenim mrežama uz poruku: ''Našao sam gđu. Beast, i bio je to najbolji dan mog života!'', u kratkom su roku prikupile milijune lajkova i oduševljenih komentara.

Umjesto raskošnog medijskog spektakla i prijenosa uživo, Donaldson i njegova odabranica odlučili su svoj veliki dan podijeliti isključivo s obitelji i najbližim prijateljima. Prema pisanju magazina People, slavlje je započelo 14. srpnja i pretvorilo se u višednevno druženje na luksuznom otočnom resortu koji se prostire na 74 hektara.

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Sedamdesetak uzvanika tijekom nekoliko dana uživalo je u opuštenoj atmosferi i brojnim aktivnostima koje su mladenci pripremili za svoje goste. Na rasporedu su bili kitesurfing, ronjenje s maskom i istraživanje prirodnih ljepota otoka, poznatog i po lemurima i flamingosima koji ondje slobodno obitavaju.

Tek nakon zajedničkog odmora uslijedila je ceremonija vjenčanja koju je vodio dugogodišnji obiteljski prijatelj, ujedno i zaređeni svećenik. Thea je zablistala u vjenčanici izrađenoj po mjeri modne kuće Nicole + Felicia Couture, dodatno prilagođenoj uz pomoć dizajnera Bankea Kukua, dok je MrBeast nosio klasični bijeli smoking s potpisom Ralpha Laurena.

Za mladenkin besprijekoran izgled bili su zaduženi vizažistica Lola's Beauty Mark, frizer Mikey Lu i stilist Jeremy Noig, a organizaciju cijelog višednevnog događaja vodila je jedna od najpoznatijih planerica luksuznih vjenčanja Marcy Blum.

Nakon razmjene zavjeta prvi ples otplesali su uz hit "Die With a Smile" Lady Gage i Brune Marsa, a slavlje se nastavilo uz nastup živog benda. Umjesto raskošnog tuluma do jutra, gosti su večer završili igrajući društvene i kartaške igre, što je mladenka kroz šalu opisala kao "pravu štrebersku zabavu".

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Na svečanom meniju našli su se sushi, Wagyu govedina i vrhunska riba, dok je za svadbenu tortu odabrana torta od mrkve, omiljeni desert mladenke.

Ljubavna priča Jimmyja Donaldsona i Thee Booysen započela je 2022. godine tijekom njegova putovanja u Južnoafričku Republiku. Spojili su ih zajednički prijatelji, a oboje su kasnije priznali da su već pri prvom susretu osjetili snažnu povezanost.

Booysen je jednom prilikom otkrila da ju je posebno osvojila njegova skromnost.

"Mislila sam da su veliki YouTuberi uglavnom samo javne persone, ali Jimmy me oduševio svojom skromnošću i inteligencijom. Nije imao ni trunke ega", prisjetila se.

Nakon povratka u Sjedinjene Američke Države Donaldson joj se javio putem društvene mreže X, a njihova se veza ubrzo razvila unatoč tisućama kilometara koje su ih dijelile. Prvi put zajedno u javnosti pojavili su se na dodjeli Kids' Choice Awardsa, a na Božić 2024. MrBeast ju je zaprosio u njihovu domu, okružen članovima obje obitelji.

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Kasnije je otkrio da je prije prosidbe namjerno ispustio veliku kutiju kako bi Thei odvratio pozornost, a zatim izvadio prsten i kleknuo pred nju – trenutak koji je sada dobio svoj sretan nastavak na bajkovitom privatnom otoku.

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