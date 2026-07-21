Isklesana linija i ljetne poze: Popularna domaća influencerica raspametila je pratitelje u badiću

Influencerica Martina Vuletić ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama, gdje je podijelila niz atraktivnih fotografija s odmora koje su u kratkom roku prikupile brojne komplimente.
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica i plesačica, Martina Vuletić, svoje je pratitelje počastila novom serijom ljetnih fotografija koje odišu opuštenom atmosferom i mediteranskim ugođajem.3 vijesti o kojima se priča prelijepa glumica Preminula ikona jugoslavenskog filma: Tito ju je obožavao, a zadnje dane živjela u teškim uvjetima Izgleda nestvarno Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina provozao ga mate rimac Will Smith došao u Hrvatsku pa ostao u šoku: "Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome!"
Pozirajući uz more na Obonjanu, Martina je pokazala besprijekornu figuru u plavo-bijelom bikiniju, a niz kadrova nastao je na sunčalištu uz kristalno čisto more. Na fotografijama se može vidjeti kako uživa na ležaljci, upija sunčeve zrake, ali i izlazi iz mora, dok je cijela objava obilježena ljetnim ugođajem.
Martina Vuletić - 7 Foto: Instagram
Martina Vuletić - 8 Foto: Instagram
Martina Vuletić - 5 Foto: Instagram
Objava je brzo privukla mnoštvo lajkova i komentara, a pratitelji nisu štedjeli komplimente na račun njezina izgleda i fotografija.
Martina Vuletić - 4 Foto: Instagram
Martina Vuletić - 3 Foto: Instagram
Martina Vuletić - 2 Foto: Instagram
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''Ti zgodna'', ''Kakve fotkeeee'', ''Pa dobro šta je ovo ženo'', ''Šta prvo komentirati?'', ''Koja divota, i ti i mjesto'', pišu joj.
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Podsjetimo, Martina je nedavno u intervjuu za naš portal progovorila o počecima svoje plesne karijere, ozljedama koje su je gotovo zaustavile, odnosu s publikom te planovima za budućnost. Intervju čitajte OVDJE.
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