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''u moru tuge...''

Nakon teških obiteljskih gubitaka Dino Bešlić otvorio je srce pratiteljima

Piše K. D., Danas @ 12:13 Celebrity komentari
Dino Bešlić Dino Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Nakon bolnog razdoblja koje je obilježilo njegovu obitelj, Dino Bešlić obratio se pratiteljima objavom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

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