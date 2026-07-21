Nakon teških obiteljskih gubitaka Dino Bešlić otvorio je srce pratiteljima

Nakon bolnog razdoblja koje je obilježilo njegovu obitelj, Dino Bešlić obratio se pratiteljima objavom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Dino Bešlić, sin pokojnog glazbenika Halida Bešlića, ponovno je raznježio pratitelje na društvenim mrežama. Ovoga puta podijelio je fotografiju svoje djece uz nekoliko riječi koje su mnogima slomile srce i pokazale koliko mu upravo obitelj daje snagu u najtežim trenucima.

Dino Bešlić Foto: Screenshot

''U moru tuge vi ste moja snaga, sreća, ma sve. Voli vas babi'', napisao je uz fotografiju svojih mališana.

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Objava dolazi nakon iznimno teškog razdoblja koje je obilježilo obitelj Bešlić. Halid Bešlić preminuo je u listopadu prošle godine u 72. godini života, a njegov odlazak rastužio je brojne obožavatelje diljem regije.

In Magazin: Sejda i Halid Bešlić - 6 Foto: In Magazin

Bol obitelji nije tu završila. Početkom lipnja ove godine preminula je i Halidova supruga Sejda, s kojom je proveo desetljeća života. Pokopana je uz supruga na sarajevskom groblju Bare, a njihov sin Dino teško se nosi s gubitkom oba roditelja u razmaku od svega nekoliko mjeseci.

Dino Bešlić Foto: Stringer/Pixsel

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Njegova posljednja objava ima dodatnu težinu jer iz nekoliko jednostavnih riječi jasno je koliko mu ljubav njegove djece pomaže da pronađe snagu i nastavi dalje unatoč velikoj boli koju nosi.

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Više o uspomeni na Halida i Sejdu Bešlić te fotografiji koja je mnoge vratila u prošlost pročitajte OVDJE.

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