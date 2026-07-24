Kći slavne glumice viđena prvi put nakon kraha braka s autorom svjetskih hitova

Margaret Qualley prvi je put viđena u javnosti nakon vijesti o prekidu s glazbenikom Jackom Antonoffom.

Margaret Qualley ponovno se posvetila poslovnim obvezama nakon što su se pojavile informacije o njezinu prekidu s glazbenikom Jackom Antonoffom.

Galerija 19 19 19 19 19

Glumica je prvi put viđena u javnosti otkako su mediji objavili da je njihovom trogodišnjem braku došao kraj.

Na ulicama Jersey Cityja snimala je scene za horor "Possession", u kojem tumači jednu od glavnih uloga. Paparazzi su je zatekli odjevenu u potpuno crno dok je trčala ulicama u napetim scenama, a na setu je bila bez ostalih članova glumačke postave.

Pogledaji ovo Celebrity Isplivale stare fotografije Lepe Brene i Bobe, prizori iz prošlosti potaknuli su brojne komentare

Margaret Qualley - 5 Foto: Jose Perez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Margaret Qualley - 3 Foto: Jose Perez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Vijesti o prekidu počele su kružiti nakon što se Qualley nije pojavila na vjenčanju bliske prijateljice Jacka Antonoffa, Taylor Swift, početkom srpnja u New Yorku. Nekoliko dana poslije strani mediji objavili su da su glumica i glazbenik odlučili okončati brak.

Margaret Qualley - 2 Foto: Jose Perez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Margaret Qualley - 1 Foto: Jose Perez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako se ni jedno od njih još nije javno oglasilo, izvor blizak paru tvrdi da se rastaju u dobrim odnosima.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Postoji jedno mjesto u Hrvatskoj kojem se Saša Kopljar vraća od djetinjstva, nama je otkrio koje

"Ponekad stvari jednostavno ne uspiju i za to ne mora postojati nikakav dramatičan razlog", rekao je izvor.

Margaret Qualley i Jack Antonoff - 8 Foto: Profimedia

Margaret Qualley i Jack Antonoff - 6 Foto: Profimedia

Isti izvor odbacio je nagađanja o nevjeri, dok drugi navodi da su problemi u komunikaciji postupno narušili njihov odnos.

Margaret Qualley i Jack Antonoff - 1 Foto: Profimedia

Margaret Qualley, kći glumice Andie McDowell, i Jack Antonoff zajedno su od 2021. godine. Zaručili su se godinu dana kasnije u Parizu, a vjenčali su se u kolovozu 2023. u New Jerseyju.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Pogledajte koga je to Dino Rađa sreo nakon 30 godina: "Ovo je dobar osjećaj!"

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Chef koji je kuhao Willu Smithu za Novu TV otkrio kakva mu je jela spremio: ''Trudili smo se predstaviti hrvatske proizvode''

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je poznata influencerica u 30. godini, iza sebe je ostavila šestogodišnju kćer