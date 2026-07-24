Kći slavne glumice viđena prvi put nakon kraha braka s autorom svjetskih hitova

Margaret Qualley prvi je put viđena u javnosti nakon vijesti o prekidu s glazbenikom Jackom Antonoffom.
Margaret Qualley ponovno se posvetila poslovnim obvezama nakon što su se pojavile informacije o njezinu prekidu s glazbenikom Jackom Antonoffom.3 vijesti o kojima se priča stravičan događaj Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama uslijed estetskog zahvata Preminula je poznata influencerica u 30. godini, iza sebe je ostavila šestogodišnju kćer napustila je boks Nova karijera Ivane Habazin iznenadila je mnoge, pohvalila se velikim životnim uspjehom
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Glumica je prvi put viđena u javnosti otkako su mediji objavili da je njihovom trogodišnjem braku došao kraj.
Na ulicama Jersey Cityja snimala je scene za horor "Possession", u kojem tumači jednu od glavnih uloga. Paparazzi su je zatekli odjevenu u potpuno crno dok je trčala ulicama u napetim scenama, a na setu je bila bez ostalih članova glumačke postave.
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Margaret Qualley - 5 Foto: Jose Perez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Margaret Qualley - 3 Foto: Jose Perez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Vijesti o prekidu počele su kružiti nakon što se Qualley nije pojavila na vjenčanju bliske prijateljice Jacka Antonoffa, Taylor Swift, početkom srpnja u New Yorku. Nekoliko dana poslije strani mediji objavili su da su glumica i glazbenik odlučili okončati brak.
Margaret Qualley - 2 Foto: Jose Perez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Margaret Qualley - 1 Foto: Jose Perez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Iako se ni jedno od njih još nije javno oglasilo, izvor blizak paru tvrdi da se rastaju u dobrim odnosima.
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"Ponekad stvari jednostavno ne uspiju i za to ne mora postojati nikakav dramatičan razlog", rekao je izvor.
Margaret Qualley i Jack Antonoff - 8 Foto: Profimedia
Margaret Qualley i Jack Antonoff - 6 Foto: Profimedia
Isti izvor odbacio je nagađanja o nevjeri, dok drugi navodi da su problemi u komunikaciji postupno narušili njihov odnos.
Margaret Qualley i Jack Antonoff - 1 Foto: Profimedia
Margaret Qualley, kći glumice Andie McDowell, i Jack Antonoff zajedno su od 2021. godine. Zaručili su se godinu dana kasnije u Parizu, a vjenčali su se u kolovozu 2023. u New Jerseyju.
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