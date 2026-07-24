Pogledajte koga je to Dino Rađa sreo nakon 30 godina: "Ovo je dobar osjećaj!"

Dino Rađa ponovno se susreo s NBA legendom Shaquilleom O'Nealom nakon gotovo 30 godina, a emotivni trenutak iz Umaga podijelio je na društvenim mrežama.

Košarkaške legende Dino Rađa i Shaquille O'Neal ponovno su se sreli nakon gotovo 30 godina, a njihov susret u Hrvatskoj posebno je razveselio nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca.

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Fotografiju s proslavljenim NBA velikanom Rađa je podijelio na Instagramu.

"Čovik Shaquille O'Neal te vidi posli 29 godina i kaže: 'What's up, brother.' Nice feeling", napisao je uz objavu.

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U Umagu su zajednički pozirali i Rađini sinovi Roko i Niko, a fotografija je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja.

Rađa i O'Neal posljednji su se na NBA parketu susreli još 1996. godine, dok su prve međusobne dvoboje odigrali tri godine ranije. Hrvatski centar tada je nosio dres Boston Celticsa, a O'Neal je predvodio Orlando Magic. Tijekom karijere odigrali su ukupno 16 međusobnih utakmica, pri čemu je američki košarkaš upisao deset pobjeda, a Rađa šest.

Dino Rađa s imenima punca i punice Foto: Facebook

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Podsjetimo, Dino Rađa već je gotovo četvrt stoljeća u braku s bivšom manekenkom Viktorijom Rađom. Njihova ljubavna priča započela je 1995. godine nakon susreta u jednom zagrebačkom restoranu, a vjenčali su se 20. kolovoza 2001. na jahti u blizini Korčule.

Viktorija Đonlić Rađa i Dino Rađa - 8 Foto: Instagram

Viktorija Đonlić Rađa i Dino Rađa - 4 Foto: Instagram

Njihovo vjenčanje ostalo je zapamćeno po nesvakidašnjem detalju – nakon izgovorenih bračnih zavjeta zajedno su skočili u more. Dvije godine kasnije dobili su sina Roka, a 2008. godine i sina Niku. Dino iz prvog braka ima i sina Duju.

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