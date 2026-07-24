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Pogledajte koga je to Dino Rađa sreo nakon 30 godina: "Ovo je dobar osjećaj!"

Piše I. G., Danas @ 10:16 Celebrity komentari
Dino Rađa Dino Rađa Foto: Dino Rađa/Instagram

Dino Rađa ponovno se susreo s NBA legendom Shaquilleom O'Nealom nakon gotovo 30 godina, a emotivni trenutak iz Umaga podijelio je na društvenim mrežama.

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