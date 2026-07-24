Danijela Dvornik pokazala u kakvom luksuzu uživa u svom domu na Braču

Danijela Dvornik na Instagramu je podijelila objavu o miru koji je pronašla u svom domu na Braču.

Danijela Dvornik (59) ponovno je privukla pažnju pratitelja objavom na Instagramu, u kojoj je podijelila razmišljanja o životu, sreći i miru koji je pronašla u svom domu na Braču. Uz fotografije snimljene u večernjim satima otkrila je koliko joj znači život okružen prirodom, daleko od gradske gužve.

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"Nekad tako sjednem u totalnoj tišini okružena prirodom bez ljudskih glasova, žamora, buke i šušura", započela je svoju objavu.

Objasnila je kako posebno cijeni činjenicu da je sama osmislila i uredila svoj dom, koji danas doživljava kao mjesto potpunog mira.

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"Uživam u osjećaju da sam sve ovo napravila, osmislila... Dopuštam sebi da osjetim prostor i da prema tome kreiram kulisu", napisala je.

Istaknula je kako je iza sebe ostavila razdoblje života u kojem je često ispunjavala očekivanja drugih, a danas joj je najvažnije biti zadovoljna sama sa sobom.

"Ja i Ja u simbiozi sa životom. Dok sjedim ovdje na ovom mjestu, čini mi se da sam na vrhu svoga svijeta", poručila je te dodala: "A nije to ni ogromna vila, ni infinity bazen... ali je moj luksuz."

Otkrila je i da je nedavno uredila novi kokošinjac, projekt koji ju je podsjetio na bezbrižne dane djetinjstva.

"Jučer smo složili još jedan kokošinjac. Malu vilu od ove vile", našalila se.

Prisjetila se kako je kao djevojčica maštala o maloj kućici u kojoj bi se mogla igrati.

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"Promislila sam kako bih voljela da sam je imala u svom djetinjstvu… da se onako mala mogu sakriti u njoj i pretvarati da je to moja kuća. A sad to radim za koke. Opet se igram poput djeteta."

"Život je igra u kojoj nitko ne dobije ista pravila. Zato treba prestati gledati tuđu ploču i odigrati svoju partiju najbolje što znaš", zaključila je.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su joj u komentarima poručili da ih inspirira način na koji živi i razmišlja.

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