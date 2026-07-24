Ivana Knoll u napetom korzetu viđena u Splitu, znate li zašto je opet u Hrvatskoj?

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Ivana Knoll - 4 Foto: Koristenje fotografija bez odobrenja PIXSELL-a njie dozvoljeno! Svako neovlasteno koristenje krsenje je autorskih i srodnih prava i i podlozno je kaznenoj odgovornosti. Do not use this image without permission of PIXSELL! Unauthorised usage will be fo

Ivana Knoll privukla je sve poglede u Splitu, gdje se pojavila u izazovnoj modnoj kombinaciji uoči večerašnjeg nastupa na svečanom otvorenju Europskog prvenstva u ragbiju.

Najpoznatija hrvatska navijačica i DJ-ica Ivana Knoll stigla je u Split, gdje će večeras stati za DJ pult na svečanom otvorenju Europskog prvenstva u ragbiju u Parku mladeži.

Prije večernjeg nastupa prošetala je gradom i privukla brojne poglede odvažnim modnim izdanjem. Za ovu je priliku odabrala plavi korzet s dubokim dekolteom i vezicama sa strane, koji je dodatno naglasio njezinu figuru. Kombinaciju je upotpunila širokim trapericama spuštenog struka preko kojih su se isticali detalji nalik halterima, srebrnim satom i dugom, ravnom crnom kosom.

Ivana Knoll - 3 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

Ivana Knoll - 5 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

Fotografi su je snimili u razgovoru s organizatorima i članovima produkcijske ekipe, dok je u rukama nosila DJ slušalice i mobitel, pripremajući se za večerašnji nastup.

Ivana Knoll - 2 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

Ivana Knoll - 1 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

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Knoll će večeras nastupiti pod umjetničkim imenom DJ Knolldoll, a organizatori najavljuju da će upravo njezin energični set biti dio svečanog otvorenja europske smotre u ragbiju 7. Prvenstvo se održava od 24. do 26. srpnja na stadionu Park mladeži, a uz sportski program posjetitelje očekuje i bogat glazbeni sadržaj.

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Posljednjih dana Ivana nije skrivala uzbuđenje zbog dolaska u Hrvatsku. Uoči nastupa poručila je kako se posebno veseli splitskoj publici te najavila energičan glazbeni program uz navijački ugođaj.

Ivana Knoll - 2 Foto: Instagram

Ivana Knoll - 6 Foto: Jose Breton/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ivana Knoll - 3 Foto: Igor Kralj/Pixsell

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Inače, Knoll već neko vrijeme živi u dalekom Miamiju gdje se počela baviti glazbom.

Nedavno je objavila fotografije u minijaturnom bikiniju, pogledajte ih OVDJE.

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