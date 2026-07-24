Komentar na novu objavu Severine sve je rekao: "Izgledaš k'o da imaš 24 godine, a ne 54"

Severina je još jednom dokazala da je kraljica ljetnih objava, novim fotografijama u efektnom bikiniju izazvala je pravu lavinu komplimenata, a pratitelji ne prestaju komentirati njezin mladolik izgled.

Severina je objavila fotografije na kojima pozira u atraktivnom zeleno-crnom bikiniju i odgovarajućem pareu tijekom ljetnog odmora.

Pjevačica je za fotografiranje odabrala upečatljiv stajling koji je upotpunila sportskom šiltericom okrenutom unatrag i sunčanim naočalama, a u prvom planu bila je njezina vitka figura. Na dijelu fotografija pozirala je uz kamene zidove mediteranskog zdanja, dok je na drugima pokazala i prekrasan morski krajolik.

Severina - 9 Foto: Instagram

Severina - 8 Foto: Instagram

Severina - 6 Foto: Instagram

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Uz objavu je kratko napisala: "Klub 27''.

Fotografije su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova, a komentari oduševljenih pratitelja samo su se nizali. Mnogi nisu skrivali koliko ih je impresionirao njezin izgled.

Severina - 5 Foto: Instagram

Severina - 4 Foto: Instagram

Severina - 3 Foto: Instagram

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"Kako se držiš tako odlično, daj nam recept", napisala je jedna pratiteljica, dok je drugi poručio: "Izgledaš ko da imaš 24 godine, a ne 54, legendo."

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina - 1 Foto: Instagram

Severina - 10 Foto: Instagram

Nedavno je objavila fotografije sa sinom Aleksandrom koji je već veliki tinejdžer. Pogledajte ih OVDJE.

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