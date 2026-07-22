Nauljena Knoll usijala društvene mreže pozama u minijaturnom bikiniju

Dok uživa u ljetnim danima na Ibizi, Ivana Knoll ponovno je raspametila pratitelje objavom u minijaturnom bikiniju, a njezin nauljeni izgled za savršeni preplanuli ten nije prošao nezapaženo.

Ivana Knoll privukla je pozornost pratitelja na društvenim mrežama novim prizorima s odmora na Ibizi. Najpoznatija hrvatska navijačica podijelila je nekoliko fotografija i videa na kojima uživa na plaži,

Za sunčani dan odabrala je minijaturni crni bikini koji je istaknuo njezinu isklesanu figuru, a otkrila je i kako radi na preplanulom tenu.

Ivana Knoll - 2 Foto: Instagram

Ivana Knoll - 3 Foto: Instagram

Knoll je već godinama poznata po atraktivnim objavama s egzotičnih destinacija, a njezini ljetni prizori redovito izazivaju velik interes pratitelja.

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Ivana Knoll Foto: Ivana Knoll/Instagram

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