Zvijezda Sulejmana Veličanstvenog u 83. godini pozirala u badiću, izgleda senzacionalno!

Zvijezda serije ''Sulejman Veličanstveni'' ponovno je dokazala da su godine za nju samo broj, novom fotografijom u kupaćem kostimu ostavila je pratitelje bez riječi.

Turska glumačka legenda Nebahat Çehre, koju je publika u Hrvatskoj i regiji zavoljela kao dostojanstvenu Majku sultaniju Hafsu u megapopularnoj seriji ''Sulejman Veličanstveni'', ponovno je izazvala oduševljenje na društvenim mrežama. Ovoga puta u središtu pozornosti nije njezina nova uloga, već fotografija s ljetovanja.

Nebahat Çehre - 1 Foto: Youtube

Naime, 82-godišnja glumica podijelila je fotografiju na kojoj pozira u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu, dok odmara na ležaljci. Njezin njegovan izgled, vitka figura i prirodna elegancija odmah su privukli pažnju pratitelja, koji su je u komentarima zasuli komplimentima i poručili da izgleda desetljećima mlađe.

Nebahat Çehre - 2 Foto: Instagram

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Uz fotografiju je podijelila i kratku životnu poruku:

"Prvo vodite računa o sebi. Sve ostalo će procvjetati prirodno."

Objava je u vrlo kratkom roku prikupila tisuće reakcija, a brojni turski mediji istaknuli su kako Nebahat Çehre i u devetom desetljeću života ostaje simbol ljepote, elegancije i dostojanstvenog starenja.

Nebahat Çehre - 1 Foto: Instagram

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Nebahat Çehre rođena je u Samsunu, a karijeru je započela kao model. Već sa samo 15 godina osvojila je titulu Miss Turske, nakon čega je predstavljala svoju zemlju na izboru za Miss svijeta. Ubrzo se okrenula glumi i tijekom više od šest desetljeća ostvarila zavidnu karijeru na filmu i televiziji.

Nebahat Çehre - 2 Foto: Instagram

Široj publici najpoznatija je po ulozi Firdevs Yöreoğlu u seriji Strasti Orijenta (Aşk-ı Memnu), dok je svjetsku popularnost stekla utjelovivši Ayşe Hafsu Sultan, majku sultana Sulejmana, u povijesnoj seriji Sulejman Veličanstveni. Upravo joj je ta uloga donijela status jedne od najprepoznatljivijih turskih glumica izvan granica svoje zemlje.

Nebahat Çehre - 3 Foto: Youtube

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Iako danas rijetko govori o privatnom životu, Nebahat Çehre i dalje je jedna od najcjenjenijih turskih umjetnica, a svojim objavama redovito pokazuje da stil, elegancija i samopouzdanje nemaju rok trajanja.

Više o njezinom životu, karijeri i burnoj privatnoj priči čitajte OVDJE.

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