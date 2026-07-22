Preplanula kolumbijska ljepotica u mini bikiniju pokazala figuru za čistu desetku

Kolumbijska glumica i model Leidy Mazo nakon završetka Svjetskog prvenstva u nogometu zamijenila je navijačku atmosferu opuštanjem uz bazen luksuznog resorta u Miamiju, a novim fotografijama oduševila je svoje pratitelje.

Kolumbijska glumica i model Leidy Mazo privukla je pažnju uz niz atraktivnih fotografija s odmora u Miamiju.

Nakon završetka Svjetskog prvenstva u nogometu prepustila se ljetnom uživanju uz bazen luksuznog resorta, gdje je pozirala u upečatljivom zelenom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku, atletsku figuru.

Leidy Mazo - 5 Foto: Brian Prahl / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Leidy Mazo - 4 Foto: Brian Prahl / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na fotografijama Leidy pozira u plićaku bazena, odmara se uz njegov rub i snima selfije, a uhvatili su je fotografi.

Leidy Mazo - 2 Foto: Brian Prahl / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Leidy Mazo - 1 Foto: Brian Prahl / SplashNews.com / Splash / Profimedia

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Leidy Mazo javnosti je poznata kao model i glumica rođena u Kolumbiji, a tijekom karijere pojavila se u glazbenim spotovima izvođača poput Tyresea Gibsona i Major Lazera. Širu pažnju privukla je i manjom ulogom u holivudskom blockbusteru "Transformers: Dark of the Moon" iz 2011. godine. Osim glumom i modelingom, posljednjih se godina bavi i suvremenom umjetnošću te izrađuje pop-art slike i skulpture.

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Prije preseljenja u Sjedinjene Američke Države živjela je u Kolumbiji, a sudjelovala je i na izboru ljepote Pransa Latina, gdje je osvojila titulu druge pratilje. Danas je vrlo aktivna na Instagramu, gdje redovito dijeli fotografije sa snimanja, putovanja i privatnih trenutaka, a prati je više od 200 tisuća ljudi.

Leidy Mazo - 9 Foto: Instagram

Leidy Mazo - 7 Foto: Instagram

Leidy Mazo - 4 Foto: Instagram

Leidy Mazo - 2 Foto: Instagram

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