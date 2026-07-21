Will Smith došao u Hrvatsku pa ostao u šoku: "Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome!"

Holivudski glumac Will Smith tijekom boravka u Hrvatskoj posjetio je kampus Rimac Grupe, gdje je s Matom Rimcem doživio adrenalinsku vožnju u Neveri koja ga je ostavila bez daha.

Holivudski glumac i glazbenik Will Smith ovih dana boravi u Hrvatskoj, a jedan od vrhunaca njegova posjeta svakako je bio odlazak u kampus Rimac Grupe. Ondje ga je dočekalo iskustvo koje će, sudeći prema njegovim reakcijama, još dugo pamtiti.

Smith je sjeo na mjesto suvozača u Rimčevu Neveru, jednom od najbržih električnih hiperautomobila na svijetu, dok je za upravljačem bio osobno Mate Rimac. Već pri prvom snažnom ubrzanju, uz aktivirani launch control, glumac nije mogao sakriti oduševljenje.

Will Smith i Mate Rimac - 2 Foto: Instagram

Tijekom vožnje predstavio je svog domaćina riječima: "Ovo je Mate, čovjek koji je dizajnirao i napravio ovo čudo od 2000 konjskih snaga!", dok ga je silina ubrzanja doslovno prikovala za sjedalo.

Will Smith i Mate Rimac - 3 Foto: Instagram

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No, adrenalin tu nije stao. Rimac je svom slavnom gostu pokazao i što Nevera može u kontroliranom driftu. Automobil je ostavljao tragove spaljenih guma i oblake dima, a Smith je cijelo vrijeme mobitelom snimao prizore i glasno komentirao ono što proživljava.

Po završetku vožnje nije skrivao koliko ga je iskustvo impresioniralo.

Will Smith i Mate Rimac - 1 Foto: Instagram

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"Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome", priznao je izlazeći iz automobila.

Sudeći prema snimkama koje su podijeljene na društvenim mrežama, upravo je vožnja s Matom Rimcem postala jedan od najupečatljivijih trenutaka njegova boravka u Hrvatskoj.

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