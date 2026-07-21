Severina na koncertu progovorila o sudskim postupcima i dobila gromoglasnu podršku publike

Severina je tijekom nastupa u Blatu publici otvoreno progovorila o životu između koncertnih pozornica i sudnica, a njezina iskrena opaska izazvala je pljesak i osmijehe okupljenih.

Severina je nakon koncerta održanog u Blatu na društvenim mrežama podijelila fotografije i snimke s nastupa, a posebnu pažnju privukao je trenutak u kojem se obratila publici i osvrnula na pravne bitke koje godinama vodi.

Severina - 3 Foto: Instagram

''Malo idem na sudove, malo idem na koncerte. To se dogodi u jednom tjednu. Savršen tjedan jedne obične kućanice'', rekla je pjevačica uz osmijeh, na što joj je jedna obožavateljica iz publike dobacila: ''Tako treba!''

Severina - 2 Foto: Instagram

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Osim što je s publikom podijelila djelić svoje svakodnevice, Severina je otkrila i da priprema novu glazbu.

''Za koji dan tri nove pjesme (a taj 'koji dan' može biti i mjesec)...'', našalila se pjevačica i razveselila svoje obožavatelje.

Posljednjih mjeseci Severina je ponovno bila u središtu pozornosti zbog više sudskih postupaka. Nedavno je nepravomoćno oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Gordani Buljan Flander.

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Severina - 5 Foto: Instagram

Severina - 3 Foto: Instagram

Prije dva mjeseca donesena je i nepravomoćna presuda u dugogodišnjem sporu oko skrbništva nad sinom Aleksandrom, prema kojoj dječak živi s majkom.

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina je nedavno oduševila pratitelje fotografijama u kupaćem kostimu i još jednom pokazala zavidnu figuru. Više o tome pročitajte OVDJE.

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