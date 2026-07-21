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''Malo idem na sudove...''

Severina na koncertu progovorila o sudskim postupcima i dobila gromoglasnu podršku publike

Piše K. D., Danas @ 14:42 Celebrity komentari
Severina - 1 Severina - 1 Foto: Instagram

Severina je tijekom nastupa u Blatu publici otvoreno progovorila o životu između koncertnih pozornica i sudnica, a njezina iskrena opaska izazvala je pljesak i osmijehe okupljenih.

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