U tajnosti izgovorili sudbonosno da: Hrvatski reprezentativac oženio se s dugogodišnjom djevojkom

Hrvatski nogometni reprezentativac Kristijan Jakić i njegova dugogodišnja partnerica Lucija Jelić svoju su ljubav okrunili brakom, a vijest o vjenčanju podijelili su tek nakon što su izgovorili sudbonosno da.

Jedan od hrvatskih nogometnih reprezentativaca, Kristijan Jakić, uplovio je u bračnu luku. On i njegova dugogodišnja partnerica Lucija Jelić vjenčali su se daleko od očiju javnosti, a sretnu vijest otkrili su tek nakon ceremonije.

Par je godinama uspješno čuvao svoju privatnost, a javnost je za njihove zaruke doznala početkom godine. Sada su svoju dugogodišnju ljubav okrunili brakom.

Kristijan i Lucija Jakić - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ovako to izgleda kad jedan od najplaćenijih nogometaša svijeta zaboravi na nogomet

Lucija, koja je podrijetlom iz Širokog Brijega, radi kao vizažistica, a karijeru je izgradila u njemačkom Augsburgu, gdje zajedno sa suprugom živi otkako je Jakić postao član istoimenog bundesligaškog kluba.

Kristijan i Lucija Jakić - 7 Foto: Instagram

Kristijan i Lucija Jakić - 5 Foto: Instagram

Detalje ceremonije mladenci zasad nisu otkrivali. Ipak, Lucija je na društvenim mrežama otkrila da je riječ o građanskom vjenčanju održanom u Hrvatskoj.

Pogledaji ovo Celebrity Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina

Kristijan i Lucija Jakić - 12 Foto: Instagram

Prema posljednjim objavama na društvenim mrežama, mladenci ovih dana uživaju na Hvaru. Iako nisu otkrili jesu li upravo ondje proslavili svoje vjenčanje, romantični prizori s našeg otoka otkrivaju da prve bračne dane provode u opuštenoj atmosferi uz more.

Kristijan i Lucija Jakić - 3 Foto: Instagram

Galerija 8 8 8 8 8

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Nekad i sad Bio je beskućnik, borio se s ovisnošću i razmišljao o najgorem, a spas je pronašao u posljednji trenutak

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Danijela Martinović 55. rođendan obilježila je posjetom našem nacionalnom svetištu