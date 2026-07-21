U tajnosti izgovorili sudbonosno da: Hrvatski reprezentativac oženio se s dugogodišnjom djevojkom

Hrvatski nogometni reprezentativac Kristijan Jakić i njegova dugogodišnja partnerica Lucija Jelić svoju su ljubav okrunili brakom, a vijest o vjenčanju podijelili su tek nakon što su izgovorili sudbonosno da.
Jedan od hrvatskih nogometnih reprezentativaca, Kristijan Jakić, uplovio je u bračnu luku. On i njegova dugogodišnja partnerica Lucija Jelić vjenčali su se daleko od očiju javnosti, a sretnu vijest otkrili su tek nakon ceremonije.3 vijesti o kojima se priča Izgleda nestvarno Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina ''jednostavno - muško'' Lidija Bačić otkrila nam je koji joj je naš nogometaš najzgodniji: ''Ja volim kad su muškarci frajeri'' tuga nezamisliva Preminula 23-godišnja kći srpske reality-zvijezde, shrvana majka oprostila se potresnim riječima
Par je godinama uspješno čuvao svoju privatnost, a javnost je za njihove zaruke doznala početkom godine. Sada su svoju dugogodišnju ljubav okrunili brakom.
Kristijan i Lucija Jakić - 2 Foto: Instagram
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Lucija, koja je podrijetlom iz Širokog Brijega, radi kao vizažistica, a karijeru je izgradila u njemačkom Augsburgu, gdje zajedno sa suprugom živi otkako je Jakić postao član istoimenog bundesligaškog kluba.
Kristijan i Lucija Jakić - 7 Foto: Instagram
Kristijan i Lucija Jakić - 5 Foto: Instagram
Detalje ceremonije mladenci zasad nisu otkrivali. Ipak, Lucija je na društvenim mrežama otkrila da je riječ o građanskom vjenčanju održanom u Hrvatskoj.
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Kristijan i Lucija Jakić - 12 Foto: Instagram
Prema posljednjim objavama na društvenim mrežama, mladenci ovih dana uživaju na Hvaru. Iako nisu otkrili jesu li upravo ondje proslavili svoje vjenčanje, romantični prizori s našeg otoka otkrivaju da prve bračne dane provode u opuštenoj atmosferi uz more.
Kristijan i Lucija Jakić - 3 Foto: Instagram
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