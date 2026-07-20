Danijela Martinović 55. rođendan obilježila je posjetom našem nacionalnom svetištu

Povodom 55. rođendana Danijela Martinović uputila se u Mariju Bistricu, a uz fotografije iz svetišta s pratiteljima je podijelila i anegdotu iz vremena prije svog rođenja.

Pjevačica Danijela Martinović svoj je 55. rođendan obilježila na poseban način – posjetom Svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici.

Danijela Martinović Foto: Instagram

Danijela je na društvenim mrežama otkrila da je ovogodišnji rođendan željela proslaviti drugačije, u mirnom i svečanom ozračju, zbog čega je posjetila jedno od najpoznatijih hrvatskih marijanskih svetišta.

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''Ovaj rođendan po mnogočemu za mene je bio poseban, a tako sam ga i proslavila, posebno, drugačije, tiho, a svečano. Još jednom hvala vam od srca na svim divnim željama'', poručila je pjevačica.

Danijela Martinović Foto: Instagram

Danijela Martinović - 1 Foto: Instagram

Uz rođendansku objavu Danijela je ispričala i anegdotu iz vremena prije svog rođenja te otkrila da su joj roditelji isprva namijenili sasvim drugo ime.

Više o zanimljivoj priči kako je Danijela umalo dobila ime Dilajla i zašto se u posljednji trenutak sve promijenilo pročitajte OVDJE.

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Danijela Martinović Foto: Neva Zganec/Pixsell

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