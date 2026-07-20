Danijela Martinović 55. rođendan obilježila je posjetom našem nacionalnom svetištu

Povodom 55. rođendana Danijela Martinović uputila se u Mariju Bistricu, a uz fotografije iz svetišta s pratiteljima je podijelila i anegdotu iz vremena prije svog rođenja.
Pjevačica Danijela Martinović svoj je 55. rođendan obilježila na poseban način – posjetom Svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici.3 vijesti o kojima se priča vruća atmosfera Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile NAJVEĆE RAZOČARANJE VEČERI? Justina Biebera žestoko su napali zbog ovog poteza u finalu Svjetskog prvenstva slučajan susret Pohvalio se fotkom: Saša Kopljar je imao posebno društvo na odmoru
Danijela Martinović Foto: Instagram
Danijela je na društvenim mrežama otkrila da je ovogodišnji rođendan željela proslaviti drugačije, u mirnom i svečanom ozračju, zbog čega je posjetila jedno od najpoznatijih hrvatskih marijanskih svetišta.
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''Ovaj rođendan po mnogočemu za mene je bio poseban, a tako sam ga i proslavila, posebno, drugačije, tiho, a svečano. Još jednom hvala vam od srca na svim divnim željama'', poručila je pjevačica.
Danijela Martinović Foto: Instagram
Danijela Martinović - 1 Foto: Instagram
Uz rođendansku objavu Danijela je ispričala i anegdotu iz vremena prije svog rođenja te otkrila da su joj roditelji isprva namijenili sasvim drugo ime.
Više o zanimljivoj priči kako je Danijela umalo dobila ime Dilajla i zašto se u posljednji trenutak sve promijenilo pročitajte OVDJE.
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Danijela Martinović Foto: Neva Zganec/Pixsell
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