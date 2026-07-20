Teško ju je bilo gledati u oči: Vergarin outfit za finale prvenstva dugo će se pamtiti

Sofía Vergara pratila je finale Svjetskog prvenstva na stadionu MetLife u društvu sina Manola, prijatelja i dečka Douglasa Chabbotta.

Sofía Vergara bila je među brojnim poznatim osobama koje su u nedjelju prisustvovale finalu Svjetskog prvenstva na stadionu MetLife u East Rutherfordu u saveznoj državi New Jersey.

Galerija 25 25 25 25 25

Glumica je na svom Instagram profilu podijelila niz fotografija i videa s događaja, a pratila je završnu utakmicu u kojoj je Španjolska pobijedila Argentinu rezultatom 1:0.

Za vruć ljetni dan odabrala je smeđi top s naramenicama, traperice i bijele tenisice, a kombinaciju je upotpunila sunčanim naočalama i raspuštenom kosom.

Pogledaji ovo Nekad i sad Možete li vjerovati da je od serije Marisol prošlo 30 godina?

Zvijezda serije "Moderna obitelj" pozirala je u društvu svog 34-godišnjeg sina Manola Gonzaleza Vergare i prijatelja, a na društvenim mrežama podijelila je i nekoliko selfija s dečkom Douglasom Chabbottom. Na jednoj fotografiji par se grli dok u pozadini traje utakmica, a na drugoj Sofía pokazuje znak mira.

Na fotografijama je označila i prijatelje Luisa Balaguera i Alejandra Asena, a jednu je objavu opisala riječima: "Uzbuđenje Svjetskog prvenstva", uz emotikone nogometne lopte, srca i zastava Španjolske i Argentine.

Vergara se nakratko pojavila i u prijenosu utakmice televizijske kuće Telemundo, za koju je ranije snimala promotivne kampanje zajedno s glumcem Owenom Wilsonom.

Već je ranije viđena na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva u Los Angelesu, gdje je pratila susret SAD-a i Paragvaja u skupini D.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Napuštala je život koji ju je uništavao, no sudbina joj nije dala novu priliku

U razgovoru za People priznala je kako joj je najveći problem tijekom prvenstva bio nabaviti dovoljno ulaznica za članove obitelji.

"Bit će lijepo što ćemo zajedno gledati neke utakmice, družiti se i okupljati obitelj, ali nije bilo lako odlučiti tko će dobiti ulaznice", rekla je kroz smijeh, dodavši da su takve "slatke brige" ipak dio cijelog iskustva.

Otkrila je i da se prije finala čula sa svojom sunarodnjakinjom Shakirom, jednom od izvođačica poluvremena.

"Javila mi se porukom i pitala dolazim li na utakmice. Jako se veselim njezinu nastupu, bit će fantastičan", rekla je Vergara.

Glumica se u SAD vratila nakon odmora u Italiji, gdje je početkom mjeseca proslavila 54. rođendan.

"Hvala svima na ljubavi koju ste mi pokazali za rođendan. Bio je to najbolji rođendan ikad! I hvala Italiji na mojih 300 torti. Pedeset i četiri su sjajne godine!", poručila je svojim pratiteljima.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Snažna poruka Ivane Kovač: "Ljudi moji, Krist vas čeka, Bog vas čeka. Imamo jako malo vremena''

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Justina Biebera žestoko su napali zbog ovog poteza u finalu Svjetskog prvenstva

Pogledaji ovo Celebrity Već se zna tko će pjevati u Dubrovniku za doček Nove godine!