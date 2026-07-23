Ovo je žena zbog koje je zvijezda Reala izgubila glavu, privukla je sve poglede na plaži

Thibaut Courtois i Mishel Gerzig uhvaćeni su u romantičnim trenucima na plaži u Marbelli, gdje odmaraju nakon završetka nogometne sezone. Atraktivna manekenka u crvenom bikiniju privukla je sve poglede, dok su supružnici izmjenjivali zagrljaje i poljupce.

Dok je iza njega još jedna naporna sezona i nastup za belgijsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2026., vratar Real Madrida Thibaut Courtois (33) slobodne dane provodi u Marbelli, gdje su ga fotografi snimili u društvu njegove supruge Mishel Gerzig (28).

Par je uhvaćen u opuštenom izdanju na plaži, a upravo je atraktivna izraelska manekenka svojim stajlingom privukla najviše pogleda.

Thibaut Courtois, Mishel Gerzig Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Mishel je za dan na plaži odabrala minijaturni crveni bikini koji je istaknuo njezinu vitku figuru, a paparazzi su zabilježili niz nježnih trenutaka između supružnika. Zagrljaji, poljupci, osmijesi i bezbrižno šetanje uz more pokazali su koliko uživaju u zajedničkom odmoru nakon naporne nogometne sezone.

Dok je Courtois većinu vremena bio u crnim kupaćim hlačama i bezbrižno razgovarao sa suprugom, Mishel nije skidala sunčane naočale, a u jednom je trenutku provjeravala sadržaj na mobitelu prije nego što su se ponovno prepustili romantičnim trenucima na obali.

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Thibaut Courtois i Mishel Gerzig Foto: Instagram

Njihova ljubavna priča traje već nekoliko godina. Belgijski vratar i izraelska manekenka prvi su put povezani 2021. godine, a vezu su ubrzo i službeno potvrdili. Zaručili su se u lipnju 2022., kada je Courtois tijekom romantičnog putovanja u Italiji kleknuo pred svoju odabranicu.

Godinu dana kasnije, u lipnju 2023., par je izrekao sudbonosno "da" na raskošnom vjenčanju održanom u francuskom Cannesu. Svečanosti su prisustvovali članovi obitelji, bliski prijatelji i brojne nogometne zvijezde, a fotografije s ceremonije obišle su svijet.

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Thibaut Courtois, Mishel Gerzig Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Mishel Gerzig jedno je od najpoznatijih lica izraelske modne scene. Radila je za brojne modne brendove i časopise, a na društvenim mrežama prati je više od 800 tisuća ljudi. Osim modom, često privlači pozornost i objavama s putovanja te podrškom suprugu na utakmicama Real Madrida i belgijske reprezentacije.

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S druge strane, Courtois se smatra jednim od najboljih vratara svoje generacije. Nakon uspješnih epizoda u Chelseaju i Atlético Madridu, 2018. godine stigao je u Real Madrid, s kojim je osvojio brojne trofeje, uključujući Ligu prvaka i naslov španjolskog prvaka. Posljednjih godina često je isticao kako mu je upravo Mishel najveća podrška, posebno tijekom oporavka od teške ozljede koljena.

Thibaut Courtois, Mishel Gerzig Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Najnovije paparazzo fotografije pokazuju da su supružnici iskoristili ljetni predah daleko od nogometnih stadiona, a sudeći prema njihovim osmijesima i nježnim zagrljajima, odmor u Marbelli itekako im godi.

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