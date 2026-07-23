Džeko i supruga u Hrvatskoj grade vlastito carstvo: Evo kakvu poveznicu imaju s Dubrovnikom

Nakon naporne sezone i uoči novog velikog poglavlja u karijeri, Edin Džeko s obitelji ponovno ljetuje u Hrvatskoj, destinaciji kojoj se godinama vjerno vraća.

Kapetan bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije Edin Džeko slobodne je dane odlučio provesti na jednom od svojih omiljenih mjesta – na jugu Hrvatske. Zajedno sa suprugom Amrom i djecom odmara u luksuznom resortu u Orebiću na poluotoku Pelješcu, potvrdivši još jednom koliko su vezani uz hrvatsku obalu.

Dok brojne svjetske zvijezde ljetne mjesece provode na egzotičnim destinacijama, Džeko i njegova obitelj već godinama biraju Dalmaciju.

Amra Džeko na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Par, koji je u braku od 2016. godine, uživa u miru, šetnjama i morskim radostima, a njihov odabir odmorišta nije slučajan. Džeko je, prenose bosanski mediji, i vlasnik restorana u Dubrovniku koji je s godinama postao nezaobilazna gastronomska adresa za brojne domaće i strane goste.

Amra Džeko na Instagramu - 2 Foto: Instagram

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Koliko im Hrvatska znači, Amra je svojedobno otkrila u razgovoru za tportal.

"Dalmacija je jako draga našem srcu, kako Dubrovnik, tako i Split, i u njoj provodimo mnogo vremena. Posebno je ljeti Dubrovnik kao naša druga kuća. I naše obitelji su jako vezane za primorski dio Hrvatske, tako da smo ondje, mogu slobodno reći, oduvijek. Za sada je to naše mjesto za odmor, ali uvijek razmatramo sve opcije i nikada ne znamo kakve nove prilike život nosi."

Amra i Edin Džeko - 1 Foto: Amra Džeko/Instagram

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Nakon iscrpljujućih tjedana na Svjetskom prvenstvu i uoči novog transfera, Džeko je tako pronašao prijeko potreban predah upravo ondje gdje se, kako se čini, osjeća kao kod kuće. Njegove i Amrine objave ponovno su oduševile pratitelje, koji su u komentarima istaknuli kako obitelj izgleda sretno i opušteno te uživa u ljepotama hrvatske obale.

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