Snažna poruka Ivane Kovač: "Ljudi moji, Krist vas čeka, Bog vas čeka. Imamo jako malo vremena''

U novoj epizodi serijala "5 Minutes Left" Ivana Kovač otvoreno je govorila o svojoj vjeri, obraćenju, odnosu prema Crkvi i životnim ranama.

Video format "5 Minutes Left" autora Kristijana Jalšića donio je novu epizodu, a ovoga puta gošća je bila Ivana Kovač koja je u simulaciji svojih posljednjih pet minuta života otvoreno govorila o vjeri, životu nakon smrti, Crkvi, obraćenju i osobnim ranama.

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Već na samom početku razgovora Ivana jasno daje do znanja kako smrt za nju nije kraj. Na pitanje bi li voljela živjeti vječno odgovara: "Ja ću živjeti vječno."

Bez ikakve dvojbe potvrđuje da vjeruje u Boga te kaže kako je potpuno sigurna da život nakon smrti postoji.

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Ivana Kovač - 2 Foto: Instagram

Govoreći o vjeri, ističe koliko joj je važna sveta misa. Na Kristijanovo pitanje može li se netko nazivati vjernikom, a ne ići u crkvu, odgovara kratko: "Ne."

Objašnjava kako je upravo euharistija središte kršćanskog života te priznaje da danas gotovo svakodnevno sudjeluje na svetoj misi.

Ivana se prisjetila i razdoblja kada je imala negativan odnos prema Crkvi: "Znala sam govoriti protiv Crkve." Danas smatra da je tada pogrešno poistovjećivala Boga sa slabostima pojedinih svećenika: "To je neznanje i prevara Zloga."

Na pitanje mogu li jednako biti spašeni oni koji su se obratili neposredno prije smrti i oni koji su cijeli život živjeli vjeru, odgovara kako vjeruje da je sve moguće jer samo Bog poznaje ljudsko srce.

Razgovor se potom dotiče njezina privatnog života i odrastanja u obitelji Miše Kovača. Kaže kako nikada nije iskorištavala očevu popularnost, a na pitanje zamjera li mu nešto, odgovara: "Ne."

Ipak, priznaje da je godinama tražila odgovore o sebi te da je shvatila kako njezine životne borbe nisu proizlazile iz manjka ljubavi, nego iz duboko ukorijenjenog osjećaja manje vrijednosti.

Ivana Kovač - 1 Foto: Instagram

Ivana Kovač - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje koji je bio najljepši trenutak njezina života, bez razmišljanja odgovara: "Kad sam doživjela susret sa živim Bogom."

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Otkriva i da je tijekom života imala više nadnaravnih iskustava te opisuje Božju prisutnost kao nešto što se ne može usporediti ni s jednim ovozemaljskim iskustvom.

Na pitanje postoji li đavao odgovara potvrdno i da su njegove najveće zablude "kad te uvjeri da si glup, da ništa ne vrijediš, da te Bog ne voli... ljudi misle da su to njihove misli, a nisu."

Ivana Kovač u emisiji Zdravlje na kvadrat - 3 Foto: Nova TV

Poziva ljude da paze što govore jer, kako kaže, riječima biramo između života i smrti.

Pred kraj razgovora priznaje da je i sama bila ranjena, ali i da je naučila kako oprost nije osjećaj, već odluka

U posljednjim sekundama ostavlja snažnu poruku svima koji gledaju:

"Ljudi moji, Krist vas čeka. Bog vas čeka. Imamo jako malo vremena. Stvarno otvorite oči."

Ivana je puno o vjeri govorila i u intervjuima za In magazin, a više pogledajte OVDJE.

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