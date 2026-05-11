Naš influencer o vjeri u Boga, roditeljima i odnosima s ljudima: ''Volio bih da im se može opaliti jedan šamar''

Video format ''5 Minutes Left'' autora Kristijana Jalšića donio je novu epizodu, a ovoga puta gost je bio poznati influencer Davor Gerbus, koji je u simulaciji svojih posljednjih pet minuta života otvoreno govorio o smrti, roditeljima, ljubavi i ljudima koji su nestali iz njegova života.

Na samom početku razgovora priznaje da nikada nije imao bliski susret sa smrću, ali jasno daje do znanja da ne bi želio živjeti vječno.

''Drveće cvjeta na proljeće pa onda ocvjeta nazimu i mislim da svi moramo imati taj ciklus života'', govori Davor.

Na pitanje vjeruje li u Boga kratko odgovara: ''Da.'', a kada ga je Kristijan pitao koliko je ljubio druge ljude, odgovara: ''Jako puno. Više nego sebe.''

Dotaknuo se i odnosa s roditeljima pa priznaje da smatra kako je njegov otac mogao biti bolji prema njemu, ali jednako tako kaže da je i sam mogao biti bolji sin.

''Najbolja stvar koju sam izvukao iz svoje obitelji jest dobrota i to da moram praštati drugima.''

Otkriva i da je oprostio svima, a na pitanje koja bi društveno neprihvatljiva stvar trebala biti prihvatljivija, kroz smijeh govori: ''Ja bih više volio da se ljudima može opaliti jedan šamar i da se onda sve time riješi.''

U osobnijem dijelu razgovora priznaje da je više puta u životu bio duboko nezadovoljan unatoč tome što je imao sve, ali da je s vremenom shvatio kako najveće zadovoljstvo nema veze s materijalnim stvarima.

''Najveće zadovoljstvo je ono koje moraš imati sam sa sobom.''

Govorio je i o putovanjima te priznao da stalno traženje novih iskustava može postati opasno za čovjeka: ''Povratak kući nakon svih tih putovanja nekad je pretežak.''

Na pitanje koliko je ljudi nestalo iz njegova života, Davor odgovara: ''Previše. Ne znam im ni broj.''

Priznaje i da se nekih bivših prijatelja sjeti svakodnevno, ali da postoje i oni kojih se više nikada nije sjetio.

Na pitanje postoji li osoba s kojom bi želio obnoviti odnos, kratko odgovara: ''Ne.''

Govoreći o ljubavi, kaže da nije savršena i priznaje da ga je više puta razočarala, ali i puno naučila.

''Ljubav ne blijedi, ali emocije i odnos s ljudima sigurno blijede.''

U posljednjim sekundama ostavlja jednostavnu poruku:

''Volite se. Praštajte. Ne kalkulirajte s ljudima i uživajte u životu.''

