Znate li tko su Icona Pop i koji su globalni hit imale?

Publika je u novoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato dobila nastup prepun plesnog ritma, svjetala i zarazne energije. David Balint potpuno se uživio u transformaciju inspiriranu švedskim pop duom Icona Pop, a žiri je posebno pohvalio njegovu odvažnost i spremnost na izlazak iz vlastitih granica tijekom izvedbe.

Atmosfera pravog pop partyja zavladala je pozornicom showa Tvoje lice zvuči poznato kada je David Balint preuzeo ulogu švedskog dua Icona Pop.

Zanimljivo je da kada je saznao koga će ovoga puta utjeloviti, uopće nije znao o kome je riječ, sve dok nije čuo pjesmu I Love IT koja je njihov veliki hit. Energijom, scenskim nastupom i potpunim prepuštanjem transformaciji uspio je rasplesati publiku i osvojiti simpatije žirija.

''Kako smo počeli s Lovrom, tako smo završili s Davidom. Tako si ti zatvorio krug ove fantastične emisije. Svaka ti čast na ovoj energiji, stvarno si me iznenadio“, komentirao je Enis Bešlagić.

Mario Roth istaknuo je kako je David na pozornicu donio pravi klupski ugođaj.

''Davide, donio si atmosferu kluba i jedan bezobrazno dobar pop na ovu pozornicu. Kada su njih dvije u pitanju, nema velikih vokalnih bravura ni akrobacija, sve je u scenskom nastupu i energiji, tako da svaka čast“, rekao je.

Pohvale nije štedjela ni Martina Stjepanović Meter.

''Tvoja zaigranost, hrabrost i spremnost da potpuno izađeš iz zone komfora i prepustiš se zadatku i trenutku ono je što mi je najdivnije kod tebe, a to si pokazao i u ovoj transformaciji'', poručila je.

Na kraju se oglasio i Goran Navojec.

''Bilo je vedro i veselo. Ovo je bilo baš momački, momački si odigrao ovu transformaciju'', zaključio je.

Inače, Icona Pop su švedski elektropop duo koji čine Caroline Hjelt i Aino Jawo.

Postale su poznate početkom 2010-ih zahvaljujući energičnom, klupskom pop zvuku i snažnom naglasku na ritam i stav, više nego na klasične vokalne bravure.

Njihova najpoznatija pjesma je I Love It, koju su snimile u suradnji s pjevačicom Charli XCX.

Pjesma je postala globalni hit 2012. godine i jedna od najprepoznatljivijih pop himni tog desetljeća, često korištena u filmovima, serijama i reklamama.

Icona Pop su time stekle status jednog od najprepoznatljivijih imena u modernom elektropopu, posebno poznatog po eksplozivnoj energiji i party atmosferi.

