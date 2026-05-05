Gdje je danas Nikša Kušelj? Preživio je strahote logora, a gledali smo ga i u projektima Nove TV

Priča Nikše Kušelja jedna je od onih koje se ne uklapaju u klasične okvire domaće scene, obilježena je teškim iskustvima, umjetničkom strašću i životom daleko od reflektora.

Životna priča Nikše Kušelja nikada nije bio tipična celebrity priča i baš zato njegova životna linija djeluje zanimljivije, dublje i autentičnije od većine koje se vrte po sceni.

Rođen u Dubrovniku 1971., Kušelj je od mladosti bio okružen disciplinom i energijom juga, trenirao je vaterpolo u legendarnom Jugu, ali život mu vrlo rano skreće u potpuno drugom, puno težem smjeru. Kao mladić sudjeluje u Domovinskom ratu, a jedno od najtežih iskustava tog razdoblja bilo je zarobljeništvo u logoru Morinj u Crnoj Gori. To iskustvo, kako je i sam kasnije znao reći, ostaje trajno urezano u njegov identitet i snažno oblikuje njegov umjetnički izraz.

''Mislim da je to bilo na moj 20-ti rođendan, došli su do moje kuće, blokirali su susjedstvo tri vojnika i oficir. Tražili su da se predam. Sjećam se bila je puna kuća, svi moji. Tražili su da izađem vani i izašao sam. Na ispitivanju sam bio četiri-pet dana. Tražili su od mene da pristanem na suradnju, da kažem gdje je oružje i te neke stvari kojih ustvari nije ni bilo. Tražili su, ustvari, da radiš da 'otkucavaš' za njih da tako to kažem. Naravno, nisam pristao i završio sam u Morinju. I zapravo se sjećam svega iz logora. Najviše se sjećam ljudi, lica, rečenica'', ispričao je svojedobno za Dubrovački vjesnik.

Nakon rata okreće se glumi i upisuje Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu. Već tada postaje jasno da nije riječ o lakom glumcu ni površnoj karijeri — Kušelj se profilira kao izrazito kazališni tip, glumac koji gradi uloge iznutra, često na granici intime i introspekcije.

Publika ga je kroz godine mogla gledati na brojnim kazališnim scenama — od Gavelle i Kerempuha do HNK Zagreb, čiji ansambl postaje 2006. godine. Na daskama koje život znače igrao je velike i zahtjevne uloge, uključujući i Shakespeareova Macbetha, potvrđujući status ozbiljnog dramskog glumca.

Šira publika ipak ga najčešće prepoznaje s televizije, pojavljivao se u popularnim serijama poput ''Naše male klinike'', ''Lude kuće'', ''Mamutice'' i ''Dar Mara''. Iako rijetko u prvom planu, njegove uloge redovito ostavljaju dojam zbog specifične karizme i pomalo filmske pojave zbog koje su ga neki prozvali i hrvatskim Johnnyjem Deppom.

Uz glumu, Kušelj je paralelno razvijao i glazbeni te poetski izraz — piše, sklada i objavljuje vlastite radove, često prožete osobnim iskustvima i refleksijama. Njegov umjetnički svijet tako prelazi granice jedne forme i postaje šira, intimna priča.

U privatnom životu pronalazi stabilnost daleko od reflektora. U braku je s poznatom fotografkinjom Marom Bratoš, s kojom ima kćer Pavlu.

Zanimljivo, publika ga je nedavno imala priliku upoznati i u nešto drugačijem svjetlu — kao natjecatelja u ''Celebrity MasterChefu'' na Novoj TV 2014. godine.

Iako se u posljednje vrijeme rjeđe pojavljuje u javnosti, posljednji put fotografi su ga uhvatili u ožujku na premijeri predstave u Zagrebu.

