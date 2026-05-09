Saša Kopljar pokazao lijepu kćer, koja već niže zavidne uspjehe u inozemstvu

Televizijski voditelj Saša Kopljar prije nekoliko dana na svom je Instagram profilu podijelio video s modne revije svoje kćeri Ariane te tako pokazao koliko je ponosan na svoju mezimicu.

Mlada Ariana već neko vrijeme uspješno gradi manekensku karijeru, a svojim izgledom i sigurnim hodom osvaja domaće, ali i strane modne piste. Na snimci koju je Saša objavio vidi se Ariana u nježnoj ružičastoj kombinaciji dok samouvjereno korača pistom, a ponosni tata nije skrivao oduševljenje njezinim uspjehom.

Da Ariana ima ozbiljan potencijal u modnom svijetu, potvrđuje i činjenica da je svojedobno nosila Diorovu reviju uz neka od najpoznatijih svjetskih imena modelinga, među kojima je bila i slavna Bella Hadid.

Ipak, unatoč velikim modnim angažmanima, Ariana je prije dvije godine za IN magazin otkrila kako su joj planovi zasad vezani uz Hrvatsku.

''Ja sam više za ostati u Hrvatskoj, ali ako netko pozove, može, zašto ne otići negdje'', rekla je tada Ariana.

Otkrila je i koja joj je modna kuća najveći san.

''Uvijek sam htjela nositi za Versace. Svaka odjevna kombinacija koju su pokazali – to mi je san jednog dana'', priznala je mlada manekenka.

Saša je Arianu dobio u braku sa suprugom Renatom, a osim nje zajedno imaju i sina Frana.

