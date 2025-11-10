Još jedan uspjeh prekrasne nasljednice našeg voditelja, ponosni tata pokazao o čemu je riječ!

Saša Kopljar podijelio je nove fotografije svoje kćeri Ariane, koja uspješno gradi međunarodnu manekensku karijeru i iz kampanje u kampanju potvrđuje svoj status jedne od najtraženijih mladih manekenki.

Naš voditelj Saša Kopljar pohvalio se na društvenim mrežama novim uspjehom svoje prekrasne kćeri Ariane.

Naime, ova ljepotica gradi manekensku karijeru, a ponosni tata na Instagramu je podijelio nove fotke modne kampanje koju je Ariana snimila za brend Anatticus.

IN magazin: Ariana Kopljar - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Fotku pogledajte OVDJE.

Saša Kopljar s kćeri Arijanom i suprugom Renatom Foto: Igor Soban/Pixsell

Inače, Ariana osvaja domaće piste, ali i one strane. Svojevremeno je nosila Diorovu reviju sa slavnim modelima, poput Belle Hadid. Prije dvije godine za naš IN magazin otkrila je da su joj planovi zasad vezani za Hrvatsku.

''Ja sam više za ostati u Hrvatskoj, ali ako netko pozove, može, zašto ne otići negdje'', rekla je Ariana.

Saša Kopljar s kćeri Arijanom i suprugom Renatom i Foto: Igor Soban/Pixsell

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se Vicky iz hit‑komedije? Izvukla se iz ralja ovisnosti i napokon je na pravom putu!

Koja joj je revija san?

''Uvijek sam htjela nositi za Versace. svaka odjevna kombinacija koju su pokazali to mi je san jednog dana'', otkrila je.

Galerija 16 16 16 16 16

Pogledaji ovo Celebrity Kći Izabel i Matea Kovačića ukrala show! Preslatki kadrovi s vrtuljka sve su raznježili

Naš voditelji Arianu je dobio u braku sa suprugom Renatom, a osim nje imaju i sina Frana. U braku su više od 20 godina, a više o njihovoj ljubavi pročitajte OVDJE.

Saša Kopljar i supruga Renata - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 10 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 9 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 8 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kaubojka Maja Šuput: Pogledajte pet metara dug detalj na njoj!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Zanimljivosti Od dizalice do pozornice: Je li ovo najneočekivanija zvijezda Supertalenta?

Pogledaji ovo Celebrity Što se ovdje dogodilo? Preletio preko Bilmana, koji je priznao da ga je bilo strah!