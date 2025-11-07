Što se ovdje dogodilo? Preletio preko Bilmana koji je priznao da ga je bilo strah!

Publika Supertalenta ovoga je puta svjedočila pravoj akrobatskoj senzaciji. Na pozornicu je stigao Kai Hou, akrobat iz Kine koji danas živi u Njemačkoj, i u nekoliko minuta pokazao zašto njegovo ime odjekuje europskim talent showovima. Njegov nastup bio je spoj snage, preciznosti i zabave – a žiri ga je ispratio ovacijama i riječima: "Letite!“

U novoj emisiji Supertalenta nastup koji je sve ostavio bez daha izveo je Kai Hou, akrobat i kaskader koji je na pozornici pokazao nevjerojatne vještine i preciznost.

''Zovem se Kai Hou. Iz Kine sam, ali trenutno živim u Njemačkoj. Radit ću akrobacije i skakati kroz obruče'', najavio je prije svog nastupa, ne sluteći da će izazvati pravu euforiju u studiju.

Galerija 18 18 18 18 18

Od djeteta koje je padalo – do profesionalnog kaskadera

Kai je otkrio da se akrobacijama bavi od ranog djetinjstva.

''Kao dijete sam gledao kung-fu filmove Brucea Leeja i Jackieja Chana, to mi je bilo tako fora i čisto. Oduvijek sam želio biti poput njih. Tako me jednog dana otac upisao u školu borilačkih vještina. S pet godina nemate baš puno snage da se odgurnete od tla, pa sam se često udarao u glavu. Nisam imao dovoljno snage da odskočim unatrag, a morao sam – i tako sam se stalno udario'', prisjetio se kroz smijeh.

Kai Hou, Supertalent Foto: Nova TV

''Sada sam postao profesionalac – to je moj život i moja strast'', dodao je.

Publika je na nogama ispratila njegov nastup, a i žiri nije skrivao oduševljenje.

''Oh, moje Bože, ovo je bilo fantastično!'', uzviknula je Maja Šuput.

Fabijan Pavao Medvešek dodao je kratko, ali iskreno:

''Zaista ste napravili nešto iznimno. Letite''.

Kai Hou je priznao da mu nije bilo lako stati pred hrvatski žiri:

Kai Hou, Maja, Supertalent Foto: Nova TV

''Ovdje sam upravo zato kako bih vas impresionirao. Imao sam veliku tremu''.

Poseban dojam nastup je ostavio i na Davora Bilmana, koji je u jednoj točki čak sudjelovao:

''Osim što ste odličan skakač, još ste i odličan zabavljač. Bilo je jako zabavno, pogotovo za mene koji sam bio dio nastupa. Moram samo reći da to nije tako jednostavno kako izgleda – strašno je kad se netko zatrči prema tebi! Mogu samo zamisliti koliko je njemu bilo zahtjevno, ali ni moja uloga nije bila jednostavna kao što se činilo''.

Kai Hou, Supertalent Foto: Nova TV

Kai Hou, Supertalent Foto: Nova TV

Na kraju je Kai Hou prošao dalje, a svojom kombinacijom vještine, hrabrosti i šarma pokazao da Supertalent zaista spaja svijet kroz umjetnost i adrenalin.

Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach