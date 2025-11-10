Kći Izabel i Matea Kovačića ukrala show! Preslatki kadrovi s vrtuljka sve su raznježili

Izabel Kovačić kćerkicu Lunu odvela je na karusel, njihove fotografije raznježile su pratitelje.

Izabel Kovačić ponovno je oduševila obožavatelje objavom koja zrači toplinom i majčinskom ljubavlju.

Na novim fotografijama, koje su odmah privukle pažnju na društvenim mrežama, Izabel uživa u danu provedenom s kćerkicom Lunom na šarenom vrtuljku.

U udobnoj, ali trendi kombinaciji trenirke svog brenda, Izabel izgleda opušteno i sretno, dok u naručju drži malu Lunu, odjevenu u mekanu sivu trenirku i slatku kapicu s uzorkom leopard printa.

Izabel Kovačić - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..."

Pozadina punog kolorita i svjetlucavih lampica starinskog vrtuljka dodatno naglašava bajkovitu atmosferu trenutka, dok se u crno-bijeloj verziji fotografije posebno ističe njihova povezanost i spontani osmijeh.

Nije iznenađenje što su obožavatelji preplavili objavu komentarima podrške i oduševljenja, hvaleći Izabelinu prirodnost i toplinu. Lijepa supruga nogometaša Matea Kovačića još jednom je pokazala da joj uloga majke itekako pristaje – i da su upravo najjednostavniji trenuci često oni najposebniji.

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Mateo i Izabel Kovačić - 6 Foto: Instagram

Osim Lune, Izabel s našim nogometašem Mateom Kovačićem ima i sina Ivana.

Luna i Ivan prije par tjedana slavili su i svoje rođendane, Luna 1., a Ivan 5., a kako su izgleda proslave pogledajte OVDJE.

Izabel je pak nedavno iznenadila objavom o velikoj promjeni u svom životu, više pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Fotka s Đokovićem koju je objavio Vin Diesel potaknula je najkreativnije komentare!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Nekad i sad Sjećate li se Vicky iz hit‑komedije? Izvukla se iz ralja ovisnosti i napokon je na pravom putu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Špica je na tren utihnula kada se naša pjevačica prošetala u mini suknji!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ljepota joj je samo šlag na torti: Ono čime se sve bavi naša misica ostavlja bez riječi!