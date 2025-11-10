Kći Izabel i Matea Kovačića ukrala show! Preslatki kadrovi s vrtuljka sve su raznježili

Izabel Kovačić kćerkicu Lunu odvela je na karusel, njihove fotografije raznježile su pratitelje.
Na novim fotografijama, koje su odmah privukle pažnju na društvenim mrežama, Izabel uživa u danu provedenom s kćerkicom Lunom na šarenom vrtuljku.
U udobnoj, ali trendi kombinaciji trenirke svog brenda, Izabel izgleda opušteno i sretno, dok u naručju drži malu Lunu, odjevenu u mekanu sivu trenirku i slatku kapicu s uzorkom leopard printa.
Pozadina punog kolorita i svjetlucavih lampica starinskog vrtuljka dodatno naglašava bajkovitu atmosferu trenutka, dok se u crno-bijeloj verziji fotografije posebno ističe njihova povezanost i spontani osmijeh.
Nije iznenađenje što su obožavatelji preplavili objavu komentarima podrške i oduševljenja, hvaleći Izabelinu prirodnost i toplinu. Lijepa supruga nogometaša Matea Kovačića još jednom je pokazala da joj uloga majke itekako pristaje – i da su upravo najjednostavniji trenuci često oni najposebniji.
Osim Lune, Izabel s našim nogometašem Mateom Kovačićem ima i sina Ivana.
Osim Lune, Izabel s našim nogometašem Mateom Kovačićem ima i sina Ivana.

Luna i Ivan prije par tjedana slavili su i svoje rođendane, Luna 1., a Ivan 5.
Izabel je pak nedavno iznenadila objavom o velikoj promjeni u svom životu.
