mama i kći!

Kći Izabel i Matea Kovačića ukrala show! Preslatki kadrovi s vrtuljka sve su raznježili

Piše J. C. , Danas @ 08:37 Celebrity komentari
Izabel Kovačić - 4 Izabel Kovačić - 4 Foto: Instagram

Izabel Kovačić kćerkicu Lunu odvela je na karusel, njihove fotografije raznježile su pratitelje.

Izabel Kovačić pozirala je s kćerkicom Lunom na karuselu
Kako danas izgleda Faruk Fazlinović iz serije ''Lud, zbunjen, normalan''?
''To je isti čovjek?''
Kako danas izgleda legendarni Faruk? Javio se na Instagramu, iza njega je vrlo teško razdoblje
Kai Hou u sedmoj emisiji showa Supertalent
'''Strašno je!''
Što se ovdje dogodilo? Preletio preko Bilmana koji je priznao da ga je bilo strah!
Adna Dervišević u sedmoj emisiji showa Supertalent
topla životna priča
Adni je najveća podrška u glazbi brat: ''Kad vidim koliko toga ne može, a koliko postigne...''
August Popijač u sedmoj emisiji showa Supertalent
''toliko sam u šoku!''
Djeluje li vam ovaj gospodin poznat? Već dva puta je bio u Supertalentu!
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić?
samozatajni riječani
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić? Osvanula je njihova zajednička fotografija
Gordan Grlić Radman u šetnju zagrebačkom špicom poveo suprugu Marijanu
evo kako izgleda!
Ministar Grlić Radman pod ruku je u šetnji špicom vodio suprugu, o kojoj je poznato samo jedno
Udala se TikTokerica Nora Bago
pogledajte ludu atmosferu!
Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..."
Splitska tiktokerica Dženifer Džoni na zagrebačkoj špici
iznenadila prolaznike
Tko je Splićanka koja je hit na TikToku, a čije su cipele na zagrebačkoj špici ukrale sav show?
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
Britanija šalje pomoć u Belgiju radi zaustavljanja incidenata s dronovima
BESPILOTNE LETJELICE
Svjetska sila hitno šalje pomoć državi EU-a: "Poslat ćemo ljude i opremu"
Teška prometna nesreća u Zagorju: Jedna osoba poginula, još dvije ozlijeđene
Očevid u tijeku
Teška prometna nesreća u Zagorju: Dvije osobe mrtve, jedna prevezena u bolnicu
Kamioni s posebnim senzorima prepoznaju pogrešno odvojen otpad
AI u Njemačkoj
Kazne za građane: Kamioni prepoznaju pogrešno odvojen otpad
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Po preporuci nutricionistice
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Stručnjaci imaju upozorenje za sve roditelje – pratite ovaj znak prije nego bude prekasno!
Važno!
Stručnjaci imaju upozorenje za sve roditelje – pratite ovaj znak prije nego bude prekasno!
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Važno!
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Urnebesno
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Projekt koji bi mogao promijeniti naše poimanje svemira: Znanstvenici u “lovu” na izvanzemaljce
Poznati su neki detalji
Projekt koji bi mogao promijeniti naše poimanje svemira: Znanstvenici u “lovu” na izvanzemaljce
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Svaki se postotak računa
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Poraz Dinama u Puli prelomio: Zvonimir Boban sazvao hitan sastanak stožera
Odmah ujutro
Poraz u Puli prelomio: Zvonimir Boban sazvao hitan sastanak stožera Dinama
Iz Girone stigle odlične vijesti za Dinamo
nada tinja i dalje
Iz Girone stigle odlične vijesti za Dinamo
Šok za Dalića i Vatrene: FIFA uoči SP-a uvodi pravilo koje mijenja sve
otežan put
Šok za Dalića i Vatrene: FIFA uoči SP-a uvodi pravilo koje mijenja sve
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Kata Dizalica
KAKVA ENERGIJA!
Ova je skupa! Kata Dizalica digla na noge cijeli studio! Jeste li i vi zaplesali?
Supertalent: Sedmu epizodu Supertalenta obilježio niz neočekivanih nastupa!
ZABAVILI!
Sedmu epizodu Supertalenta obilježio niz neočekivanih nastupa!
MasterChef: Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
BORBA!
Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
"Planina svih planina"
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
Dvorac Trosky u Češkoj
Djevica i starica
Ruševine ovog dvorca postale su veliki turistički hit među mlađima od 25 godina, a evo i zašto
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Vrijedi probati
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
CRAFT NAPITAK
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Ksenija Pajić u trapericama i bundi na zagrebačkoj špici 2025.
Ležerna i dotjerana
Ove traperice savršen su izbor za šetnju gradom, a Ksenija Pajić ih nosi uz kratku bundu
Davorka Dalić na koncertu međimurske popevke u Beču 2025.
Plijenila je poglede
Nenametljiva elegancija Davorke Dalić idealan je izbor za koncert u legendarnoj bečkoj dvorani
Zašto birati eriku prije vrijeska?
zanimljivo i korisno
“Načinjena je nepravda prema prirodi“: Evo zašto bismo uvijek trebali birati erike, a ne ovakav vrijesak
Ksenija Pajić u trapericama i bundi na zagrebačkoj špici 2025.
Ležerna i dotjerana
Ove traperice savršen su izbor za šetnju gradom, a Ksenija Pajić ih nosi uz kratku bundu
Davorka Dalić na koncertu međimurske popevke u Beču 2025.
Plijenila je poglede
Nenametljiva elegancija Davorke Dalić idealan je izbor za koncert u legendarnoj bečkoj dvorani
Poraz Dinama u Puli prelomio: Zvonimir Boban sazvao hitan sastanak stožera
Odmah ujutro
Poraz u Puli prelomio: Zvonimir Boban sazvao hitan sastanak stožera Dinama
 
