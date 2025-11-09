Fotka s Đokovićem koju je objavio Vin Diesel potaknula je najkreativnije komentare!

Novak Đoković osvojio je 101. ATP naslov u Ateni, postao najstariji pobjednik u povijesti Toura i prestigao Federera na tvrdoj podlozi, a čestitku mu je uputio i Vin Diesel.

Novak Đoković ponovno je ispisao povijest na dvoranskom turniru u Ateni.

38-godišnji srpski as osvojio je svoj 101. ATP naslov, pobijedivši Talijana Lorenza Musettija rezultatom 4:6, 6:3, 7:5. Ovom pobjedom ne samo da je postao najstariji osvajač ATP turnira otkako postoji trenutni format (od 1990.), već je prestigao i Rogera Federera po broju titula na tvrdoj podlozi (72 prema 71), čime je dodatno učvrstio svoj status najuspješnijeg tenisača Open ere.

Slavlje se ubrzo prelilo i na društvene mreže, a posebnu pažnju privukla je čestitka holivudske zvijezde Vina Diesela, koji je na Instagramu objavio fotografiju s Đokovićem.

"Čestitke mom bratu Novaku Đokoviću. Veličina se ne dobiva tek tako, ona se zaslužuje disciplinom i definira srcem. Ti utjelovljuješ oboje", napisao je Diesel.

Na objavu se odmah nadovezala i Novakova supruga Jelena Đoković, ostavivši emotikone srca, sklopljenih ruku i srpske zastave, dok su fanovi u komentarima pokazali svoju kreativnost.

"Vin Dieselov najveći uspjeh u životu", "Bravo Vine brate", "Vin Diesel je iz Republike Srpske ako se ne varam" i "Vinko Dizelčić i Nole Đoković", bili su samo neki od duhovitih reakcija.

