Zanosna Dalmatinka iz Istanbula uzbuđeno najavila: ''Još 5 godina, znate do čega"

Domenica Žuvela proslavila je 33. rođendan u Istanbulu, prisjetivši se koncerta u Areni Zagreb 2030., koji vidi kao krunu svoje glazbene karijere.

Domenica Žuvela nedavno je proslavila 33. rođendan u Istanbulu, a slavlje je iskoristila i za podsjetnik na koncert kojim će zaokružiti glazbenu eru – onaj u Areni Zagreb, zakazan za 8. studenoga 2030. godine.

"33 godine. Hvala svima na lijepim željama. Da, da, došli smo točno na pola, još samo pet godina (znate do čega). Kako ćemo to tek proslaviti", napisala je pjevačica na Instagramu, jasno aludirajući na dugo najavljivani koncert.

Još 2022. godine najavila je ovaj ambiciozan plan kao vrhunac svoje karijere.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koliko znate o glazbeniku koji je ostavio neizbrisiv trag u našoj regiji?

"Bit će to veliki spektakl koji će objediniti sve što sam dosada napravila, ali i ono što vam tek spremam idućih godina. Puno je neostvarenih ideja i planova pa da samo polovinu ostvarim, bit će koncert za pamćenje." Domenica - 5 Foto: Instagram

Domenica - 2 Foto: Domenica Žuvela/Instagram

Domenica - 1 Foto: Instagram

Prisjećajući se prvih reakcija na ideju, dodala je: "Prve reakcije tima bile su da je to iznimno smjelo, da sam hrabra, a onda kako smo više razgovarali o koncertu i malo prebirali po počecima i svemu što smo do sada napravili, zaključak je čak bio i da sam suzdržana."

Galerija 25 25 25 25 25

Iako još nije počela s konkretnim pripremama, priznaje da joj ljudi redovito spominju najavljeni datum.

Pogledaji ovo Celebrity Princ George prvi put uz majku na događaju koji nosi duboko značenje

Domenica Žuvela Foto: Instagram

Domenica - 5 Foto: Instagram

"Ne prođe tjedan, a da mi netko ne spomene 2030. godinu. Naravno da nisam krenula s pripremama, ali sam nekako baš sretna što ljudi tu godinu vezuju uz taj koncert i što se nekako sve više približava. U trenutku kad sam je najavila, zvučala je kao daleka budućnost, a zapravo je bliža nego ikad", rekla je za Story.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Nekad i sad Sjećate se ovog velikana zlatnog Hollywooda? Vrlo je tužno kako danas živi

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Zanimljivosti Ljepota joj je samo šlag na torti: Ono čime se sve bavi naša misica ostavlja bez riječi!

Pogledaji ovo Celebrity Veliki povratak Aleksandre Prijović! Za kraj godine najavila spektakl u Zagrebu